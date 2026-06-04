Cztery auta zderzyły się na ekspresówce. Jedno spłonęło
W czwartek o godzinie 14 na drodze ekspresowej S7 w rejonie Kmiecina, w kierunku Gdańska, doszło do kolizji z udziałem czterech pojazdów.
Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, w wyniku zderzenia jeden z samochodów stanął w ogniu.
Nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.
Ekspresówka zablokowana
Na miejscu pracują służby, a ruch w rejonie kolizji jest całkowicie zablokowany. Policjanci z drogówki ustalają dokładny przebieg zdarzenia.
Przez czas trwania utrudnień kierowcy proszeni są o korzystanie z objazdów i zachowanie ostrożności w rejonie zdarzenia.
OGLĄDAJ: TVN24
Źródło: tvn24.pl