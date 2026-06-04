Trójmiasto Cztery auta zderzyły się na ekspresówce. Jedno spłonęło Oprac. Natalia Grzybowska |

Kolizja czterech pojazdów na S7. Jedno z aut spłonęło Źródło wideo: Kontakt24 / Łukasz Źródło zdj. gł.: tvn24.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek o godzinie 14 na drodze ekspresowej S7 w rejonie Kmiecina, w kierunku Gdańska, doszło do kolizji z udziałem czterech pojazdów.

Kolizja czterech pojazdów na S7. Jedno z aut spłonęło Źródło zdjęcia: KPP Nowy Dwór Gdański

Jak przekazała Komenda Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, w wyniku zderzenia jeden z samochodów stanął w ogniu.

Nikt z uczestników kolizji nie odniósł obrażeń.

Ekspresówka zablokowana

Na miejscu pracują służby, a ruch w rejonie kolizji jest całkowicie zablokowany. Policjanci z drogówki ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Przez czas trwania utrudnień kierowcy proszeni są o korzystanie z objazdów i zachowanie ostrożności w rejonie zdarzenia.

Droga w miejscu zdarzenia jest obecnie zablokowana Źródło zdjęcia: KPP Nowy Dwór Gdański

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24