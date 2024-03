W Kmiecinie (woj. pomorskie), gdzie od niemal trzech tygodni prowadzona jest blokada trasy S7, w piątek w południe doszło do wypadku drogowego z udziałem radiowozu i pojazdu ciężarowego. Poszkodowana została policjantka. Funkcjonariuszka trafiła do szpitala.

Od blisko trzech tygodni w Kmiecinie koło Nowego Dworu Gdańskiego (woj. pomorskie) rolnicy prowadzą blokadę węzła drogowego na krajowej "siódemce". Od kilku dni, chcąc wykazać dobrą wolę, nie blokują go całkowicie. Otwarty pozostaje jeden pas w każdym z kierunków. Sami podkreślają, że nie mogą blokować drogi przez całe dni, ponieważ na polach czekają do wykonania pierwsze prace.

Rolnicy spotkają się z Donaldem Tuskiem

Jutro rolnicy z Kmiecina będą w Warszawie, by spotkać się z Donaldem Tuskiem , który - jak zapowiadał - będzie miał im coś do zakomunikowania w sprawie Zielonego Ładu. Część z nich jedzie tam już dziś, by spotkać się z innymi rolnikami i ustalić z nimi wspólną strategię działania.

- Nie wiemy, co się wydarzy. Z tych zapowiedzi, z konferencji prasowych premiera, jak również pana ministra, nie wygląda to dobrze. (...) Zielony Ład w takiej formie jest nie do przyjęcia. To nie jest możliwe do spełnienia - mówi rolnik Andrzej Sobociński z Pomorskiej Izby Rolniczej.