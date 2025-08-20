Znaleźli ciało zaginionego strażaka

Kawle. Trwa dogaszanie magazynu Źródło: TVN24

Pożar wybuchł 13 sierpnia po południu w akumulatorowni na poddaszu zakładu przetwórstwa drobiu w Kawlach w powiecie kartuskim. Spaleniu uległo około trzech tysięcy metrów kwadratowych hali. Strażak w pierwszej fazie działań spadł do wnętrza hali.

Gdy udało się opanować pożar, strażacy przystąpili do prac rozbiórkowych i poszukiwania strażaka. Odnaleziono go 20 sierpnia.

"Z wielkim smutkiem przyjęliśmy tragiczną wiadomość, że podczas przeszukania pogorzeliska hali w Kawlach (woj. pomorskie) odnaleziono ciało strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. (...) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek w imieniu całej braci strażackiej składa kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym Zmarłego oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach. Jest to ogromna strata dla całej społeczności pożarniczej" - napisano w komunikacie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Śledztwo w sprawie pożaru prowadzi Prokuratura Rejonowa w Kartuzach. Po zakończeniu działań strażaków śledczy, pod nadzorem prokuratora, z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, przeprowadzą szczegółowe oględziny w celu ustalenia przyczyny i okoliczności zdarzenia.

