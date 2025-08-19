Do zdarzenia doszło w Kartuzach

Do zdarzenia doszło w piątek, po godzinie 10, na jednej z ulic w Kartuzach (woj. pomorskie). Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji, wracając z pracy, zauważył toyotę, której kierująca z ogromnym impetem wjechała w chodnik, a następnie, mimo że od pojazdu odpadły obie przednie opony próbowała szybko ruszyć i kontynuować jazdę.

Próbowała ruszyć samochodem bez opon Źródło: KPP Kartuzy

Funkcjonariusz, podejrzewając, że kobieta znajduje się pod wpływem alkoholu, uniemożliwił jej odejście od pojazdu. Jednocześnie o całym zdarzeniu poinformował dyżurnego. Wkrótce na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji.

- 32-letnia kobieta miała niemal 1,5 promila alkoholu w organizmie oraz wcześniej zatrzymane prawo jazdy - wyjaśniła oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Kartuzach st. sierż. Aleksandra Philipp, dodając, że dalszym losem kierującej zajmie się teraz sąd.