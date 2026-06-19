Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Jacht Roberta Lewandowskiego zacumował w Gdyni

jacht
Jacht Lewandowskiego w Gdyni
Źródło wideo: Instagram.com/king_of_temptations
Nowy jacht Roberta Lewandowskiego zacumował w Gdyni. Pozwoli on spełnić piłkarzowi jego marzenie, by więcej czasu spędzać na wodzie. "Na żywo robi wrażenie!" - komentuje autor nagrania.

"Jeden z największych napastników wszech czasów, wybrał katamaran 80 Sunreef Power NEXT, aby wznieść swoje ambicje jachtingowe na wyższy poziom" - pisała w styczniu firma Sunreef Yachts, informując, że Robert Lewandowski został ambasadorem ich marki.

- Jednym z moich długofalowych planów jest spędzanie coraz większej ilości czasu na wodzie. Dziś mogę powiedzieć, że znalazłem jacht, który pozwoli mi to marzenie zrealizować - cytował piłkarza portal Trójmiasto.pl.

Teraz jacht kapitana reprezentacji Polski zacumował w Gdyni. "Na żywo robi wrażenie!" - napisał na swoim profilu na Instagramie Rafał Dudek, który opublikował nagranie, na którym go widać.

Specjalnie dla Lewego

Jacht ma długość 24 metry, szerokość 12 metrów i zanurzenie 1,7 metra. Ma napęd elektryczny. Jak czytamy w opisie modelu, zapewnia on ciche rejsy bez spalin. Można nim pływać zarówno po morzach, jak i oceanach.

Pomieszczenia na pokładzie mają łączną powierzchnię 366 mkw. Z centralnej części wypoczynkowej można podziwiać panoramiczne widoki. Ma dużą platformę rufową ze składanymi platformami, które tworzą rozległą strefę relaksu. Na jego pokładzie znajduje się garaż dla skutera wodnego.

Wnętrza jachtu zostały spersonalizowane pod Roberta Lewandowskiego.

Jak podawał portal sportowefakty.wp.pl, taki model może kosztować ponad 8 mln euro, czyli 33 mln zł.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Meloni i Trump
Meloni błagała Trumpa o zdjęcie? Ten konflikt to "zła wiadomość dla Ukrainy"
Rozmowy na szczycie
pc
Ojciec chrzestny AI: jeśli ją wyłączymy to będzie koniec cywilizacji
Piotr Kraśko
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Udostępnij:
Czytaj także:
Burza
Burze nad Polską. Tutaj ulewnie pada i silnie wieje
METEO
Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo 24-letniej Klaudii K.
Hejt wylał się na obrońcę Wenezuelczyka. Jest zdecydowana reakcja
Kujawsko-Pomorskie
Warszawski Szpital Południowy
Afera w szpitalu. Tusk zwróci się do Żurka
Polska
Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie
Zderzenie w centrum Warszawy. W jednym z aut poseł PiS
WARSZAWA
Trump naprawdę opublikował wideo z rasistowskimi obrazami Baracka i Michelle Obamy
Kogo bardziej podziwiają Amerykanie? Sondaż
Świat
imageTitle
Świątek ostrzega. "To oszustwo"
EUROSPORT
37 min
Meloni i Trump
Meloni błagała Trumpa o zdjęcie? Ten konflikt to "zła wiadomość dla Ukrainy"
Rozmowy na szczycie
Donald Tusk
"Niektórym zabrakło języka w gębie". Tusk o kulisach rozmów w Brukseli
Świat
16 min
pc
Ojciec chrzestny AI: jeśli ją wyłączymy to będzie koniec cywilizacji
Piotr Kraśko
W Wietnamie uratowano ponad 400 kotów
Miały być przeznaczone do konsumpcji. Uratowali 400 kotów
METEO
Wystąpienie Romana Giertycha w Sejmie. Reakcje Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka
Giertych chce kary dla Kaczyńskiego i Czarnka. Za okrzyki w Sejmie
Filip Czerwiński
imageTitle
Rezygnacja Rybakiny, konsekwencje dla Świątek
EUROSPORT
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Przechodzień zauważył dryfujące ciało
WARSZAWA
imageTitle
Trener Haiti znalazł na mundialu Świętego Graala
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną
BIZNES
Zniszczenia w miejscowości Qlaileh w Libanie po izraelskim ataku (19.06.2026)
Reuters: jest rozejm między Izraelem a Hezbollahem
Świat
smutny lekarz doktor pielegniarka szpital depresja
Spór o zmiany w kształceniu lekarzy. Obu stronom chodzi o dobro pacjenta
Zuzanna Kuffel
Niebezpieczne wyprzedzanie na drodze pod Toruniem
O włos od tragedii. Ten manewr mógł się skończyć tragicznie. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Moskwa, atak dronów (18.06.2026)
"Takiego wstydu nie było od najazdów tatarsko-mongolskich". Co zrobi Putin?
Tatiana Serwetnyk
Ratownicy uratowali bielika
Bielik tonął w Bałtyku. Pomogli mu ratownicy
Szczecin
Zbigniew Ziobro
Co z ENA dla Ziobry? Prokurator odpowiedział na pytanie sędziego
Polska
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Nie kursują pociągi z Berlina do Poznania. Awaria sieci
Poznań
Donald Trump i Giorgia Meloni na szczycie G7
"Takie żarty nie służą nikomu". Oburzenie po słowach Trumpa
Świat
imageTitle
"Zielony gwizdek" działa w minutę. W jakich przypadkach się go podaje?
Anna Bielecka
Pochmurno, burze
Alert RCB. "Znajdź bezpieczne schronienie"
METEO
pieniądze portfel złotówki
PPK do zmiany? "Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania"
BIZNES
Sardynia, plaża Li Cuppulati
Turyści zabierają z plaży piasek i muszelki. Kary sięgają tysięcy euro
BIZNES
Wypadek w miejscowości Hołubla
Wypadł z drogi, wjechał w dom
Hołubla
Pete Hegseth
Środki skończą się już latem. "Wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna"
BIZNES
Rafał Trzaskowski
Ordynator miał ostrzegać o Kacprzyku. Trzaskowski: prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania
Klaudia Kamieniarz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica