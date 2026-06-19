Trójmiasto Jacht Roberta Lewandowskiego zacumował w Gdyni

Jacht Lewandowskiego w Gdyni Źródło wideo: Instagram.com/king_of_temptations

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"Jeden z największych napastników wszech czasów, wybrał katamaran 80 Sunreef Power NEXT, aby wznieść swoje ambicje jachtingowe na wyższy poziom" - pisała w styczniu firma Sunreef Yachts, informując, że Robert Lewandowski został ambasadorem ich marki.

- Jednym z moich długofalowych planów jest spędzanie coraz większej ilości czasu na wodzie. Dziś mogę powiedzieć, że znalazłem jacht, który pozwoli mi to marzenie zrealizować - cytował piłkarza portal Trójmiasto.pl.

Teraz jacht kapitana reprezentacji Polski zacumował w Gdyni. "Na żywo robi wrażenie!" - napisał na swoim profilu na Instagramie Rafał Dudek, który opublikował nagranie, na którym go widać.

Specjalnie dla Lewego

Jacht ma długość 24 metry, szerokość 12 metrów i zanurzenie 1,7 metra. Ma napęd elektryczny. Jak czytamy w opisie modelu, zapewnia on ciche rejsy bez spalin. Można nim pływać zarówno po morzach, jak i oceanach.

Pomieszczenia na pokładzie mają łączną powierzchnię 366 mkw. Z centralnej części wypoczynkowej można podziwiać panoramiczne widoki. Ma dużą platformę rufową ze składanymi platformami, które tworzą rozległą strefę relaksu. Na jego pokładzie znajduje się garaż dla skutera wodnego.

Wnętrza jachtu zostały spersonalizowane pod Roberta Lewandowskiego.

Jak podawał portal sportowefakty.wp.pl, taki model może kosztować ponad 8 mln euro, czyli 33 mln zł.