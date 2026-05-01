Trójmiasto Oszustwo "na lekarza". Seniorzy mogli stracić 500 tysięcy złotych Oprac. Natalia Grzybowska |

Było już na wnuczka i na policjanta. Są także oszustwa na lekarza i na księcia ze Stambułu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 13 kwietnia. Do seniorów zadzwoniła osoba podająca się za lekarza. Rozmówca poinformował ich o rzekomo krytycznym stanie zdrowia córki i konieczności natychmiastowego podania drogiego leku. W trakcie rozmowy wywierał silną presję emocjonalną i nakłaniał do pilnego przekazania mu 500 tysięcy złotych.

Zadzwonił na numer alarmowy

Zaniepokojony sytuacją senior zadzwonił pod numer alarmowy. Połączenie odebrał dyżurny gdyńskiej komendy, który szybko rozpoznał próbę oszustwa. Policjant polecił rozmówcy, aby nie podejmował żadnych działań finansowych i nie odbierał kolejnych podejrzanych połączeń.

Następnie skierował na miejsce patrol. Funkcjonariusze potwierdzili, że doszło do próby oszustwa.

Seniorzy nie przekazali pieniędzy i uniknęli poważnych strat. W uznaniu za skuteczne działanie Komendant Miejski Policji w Gdyni otrzymał od nich pisemne podziękowania.

Policjanci otrzymali od seniorów list z podziękowaniami Źródło: KWP Gdańsk

Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje o ostrożność i przypomina, że oszuści często podszywają się pod lekarzy, policjantów lub inne osoby zaufania publicznego, próbując wyłudzić pieniądze pod pretekstem nagłych zdarzeń. Funkcjonariusze radzą, by w takich sytuacjach zachować spokój, nie przekazywać pieniędzy ani danych, skontaktować się bezpośrednio z bliskimi i zgłosić sprawę pod numer alarmowy 112.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo