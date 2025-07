Groził ekspedientce, uderzył ją pistoletem hukowym

Brutalny incydent w sklepie nocnym. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju Źródło: KMP Gdynia

Do zdarzenia doszło we wtorek nad ranem. Policjanci z gdyńskiego Oksywia otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym ze sklepów nocnych na terenie dzielnicy doszło do poważnego incydentu.

Przybyli na miejsce mundurowi ustalili, że starszy mężczyzna wszedł do sklepu, a następnie próbował zapłacić kartą. To się nie udało. "Transakcja została jednak odrzucona. Wówczas mężczyzna postanowił opuścić sklep, nie uiszczając opłaty za zabrane towary" - przekazała Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Gdy ekspedientka próbowała go zatrzymać, sprawca groził jej użyciem przemocy, wyciągając przedmiot przypominający broń palną. Wycelował w kobietę, a następnie, gdy próbowała go powstrzymać przed wyjściem, kilkukrotnie uderzył ją tym przedmiotem w głowę i opuścił sklep.

Policjanci znaleźli pistolet

Policjanci zabezpieczyli nagrania z monitoringu, sporządzili wizerunek sprawcy i po wykonaniu szeregu czynności ustalili jego tożsamość oraz miejsce zamieszkania. Mundurowi zatrzymali 76-latka w jego mieszkaniu, gdzie znaleźli pistolet hukowy, którym posłużył się podczas rozboju. Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego 76-latek usłyszał zarzut dokonania rozboju. Wczoraj, decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

