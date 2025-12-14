Groził ekspedientce i hajlował. Zarzuty dla agresywnego klienta

We wtorek w godzinach popołudniowych w jednym z gdyńskich sklepów doszło do incydentu z udziałem agresywnego mężczyzny. Jak poinformowała policja, ubliżał i groził ekspedientce pochodzenia ukraińskiego oraz wykonał gest pozdrowienia nazistowskiego. Opuszczając sklep, zapowiedział, że jeszcze tam wróci.
Ekspedientka nagrała całe zdarzenie, a pełen wulgaryzmów film trafił do sieci.
Zarzuty po wizycie w sklepie
- Mężczyznę zatrzymano jeszcze przed upływem doby od zdarzenia. Po przewiezieniu do jednostki policji przedstawiono mu zarzuty, dotyczące stosowania groźby bezprawnej wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej oraz publicznego propagowania ustroju nazistowskiego - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Gdyni.
Ponadto wystąpiono do Prokuratury Rejonowej z wnioskiem o zastosowanie wobec zatrzymanego środków zapobiegawczych. Prokurator przychylił się do niego i oddał podejrzanego pod dozór policji, wydając zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, a także zakaz wchodzenia do sklepu, w którym doszło do zdarzenia.
