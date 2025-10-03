Ciało 87-latka w mieszkaniu w Gdyni. Śledztwo w sprawie zabójstwa

Gdynia Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek, chwilę przed godziną 18.00. Strażacy zostali wezwani do jednego z mieszkań przy ul. Gniewskiej w Gdyni Chyloni. Po otwarciu lokalu znaleźli ciało mężczyzny. O sprawie jako pierwszy poinformował portal Trójmiasto.pl.

Sprawę zgłosił policji znajomy zamordowanego, który próbował się z nim skontaktować. Mężczyzna dzwonił do 87-latka, ale ten nie odbierał telefonu. Twierdzi, że nie widział go od tygodnia.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator. Zabezpieczono nagrania z kamer monitoringu, a do działań zaangażowano także psy tropiące.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński powiedział, że w piątek Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa.

W piątek została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny.

- Z uwagi na dobro śledztwa nie podajemy przyczyny zgonu pokrzywdzonego. Trwają w tej sprawie intensywne czynności śledcze - powiedział prokurator Duszyński.

Jak dowiedziała się PAP, do zabójstwa mężczyzny doszło między 25 września a 2 października.

OGLĄDAJ: TVN24 HD