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Trójmiasto

Pijany 71-latek za kierownicą, przed policją próbowała go bronić kobieta. Nagranie

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Zatrzymali pijanego 71-latka
Gdynia. Zatrzymali pijanego 71-latka. Stawiał opór
Źródło wideo: Bracia Kłeczek - Profilaktyka i Bezpieczeństwo
Źródło zdj. gł.: Bracia Kłeczek - Profilaktyka i Bezpieczeństwo 
Mężczyzna leży na jezdni. Policjanci zakładają mu kajdanki. W tym czasie z auta wychodzi kobieta, próbuje go bronić, chce się szarpać z policjantką. To wszystko widzimy na nagraniu, które trafiło do sieci. Na jednej z ulic w Gdyni policja zatrzymała 71-latka, który prowadził, mając w organizmie 1,8 promila alkoholu.

W sobotę przed godziną 20 policja dostała zgłoszenie o tym, że jedną z ulic w Gdyni jedzie kierowca, który może być pijany.

- Na miejscu podczas kontroli 71-letni mężczyzna nie stosował się do poleceń policjantów, stawiał czynny i bierny opór oraz używał słów powszechnie uważanych za wulgarne - opisała posterunkowa Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Zatrzymali pijanego 71-latka
Zatrzymali pijanego 71-latka
Źródło zdjęcia: Bracia Kłeczek - Profilaktyka i Bezpieczeństwo 

1,8 promila alkoholu w organizmie

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak dwóch policjantów zakłada leżącemu na jezdni mężczyźnie kajdanki. W tym czasie z auta wychodzi kobieta, próbuje go bronić, chce się szarpać z policjantką. Ostatecznie powstrzymana przez dwie funkcjonariuszki wsiada z powrotem do auta. W samochodzie widzimy też mężczyznę, który w trakcie interwencji otwiera tylne drzwi. On też, gdy podchodzi do niego policjantka, ostatecznie chowa się w aucie.

- Wobec 71-latka mundurowi zastosowali środki przymusu bezpośredniego, zatrzymali go i doprowadzili do jednostki policji. Badanie trzeźwości mężczyzny wykazało u niego 1,8 promila alkoholu - zrelacjonowała posterunkowa Olszewska.

Kobieta też musi liczyć się z odpowiedzialnością

Kierowcy zatrzymano prawo jazdy. - Odpowie za wywieranie wpływu na czynności urzędowe, znieważenie funkcjonariusza i prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - podała policjantka.

Z odpowiedzialnością karną musi się też liczyć kobieta widoczna na nagraniu. Okazało się, że to ona jest właścicielką Audi, którym jechał 71-latek. Odpowie więc za udostępnienie pojazdu osobie będącej pod wpływem alkoholu.

Klatka kluczowa-574467
Posterunkowa Aleksandra Olszewska: nie współpracował z policjantami, odmawiał wykonywania poleceń
Źródło: TVN24
Źródło: tvn24.pl
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Rozmowy o końcu świata
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Tagi:
Policjawojewództwo pomorskie
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
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