Trójmiasto Uderzył w bankomat i odjechał. Był pijany, wiózł syna Damian Nowicki |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Gdańsku

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło 6 października w centrum Gdańska. Około godziny 13.45 na jednej ze stacji paliw świadkowie zauważyli, że kierowca samochodu może być pod wpływem alkoholu. Próbowali go zatrzymać, ale uderzył w bankomat i odjechał.

- Policjanci na jednej z pobliskich ulic zauważyli wskazane auto. Za kierownicą siedział 44-letni obywatel Niemiec. Był pijany, miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Wiózł czteroletniego syna - podaje mł. asp. Edyta Krefta, oficer prasowa policji w Gdańsku.

Grożą mu trzy lata więzienia

Chłopiec został zbadany przez ratowników medycznych, a następnie przekazany matce.

- Mężczyzna odpowie przed sądem za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawą niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny - dodaje Krefta.