Uderzył w bankomat i odjechał. Był pijany, wiózł syna
Do zdarzenia doszło 6 października w centrum Gdańska. Około godziny 13.45 na jednej ze stacji paliw świadkowie zauważyli, że kierowca samochodu może być pod wpływem alkoholu. Próbowali go zatrzymać, ale uderzył w bankomat i odjechał.
- Policjanci na jednej z pobliskich ulic zauważyli wskazane auto. Za kierownicą siedział 44-letni obywatel Niemiec. Był pijany, miał 1,6 promila alkoholu w organizmie. Wiózł czteroletniego syna - podaje mł. asp. Edyta Krefta, oficer prasowa policji w Gdańsku.
Grożą mu trzy lata więzienia
Chłopiec został zbadany przez ratowników medycznych, a następnie przekazany matce.
- Mężczyzna odpowie przed sądem za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawą niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem zajmie się sąd rodzinny - dodaje Krefta.