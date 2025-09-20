Logo strona główna
Trójmiasto

Dziki wbiegły na plażę. Jeden z nich ukradł plecak. Nagranie

Gdańsk. Dziki na plaży
Dziki ukradły komuś plecak na plaży
Źródło: Kontakt 24
Stado dzików pojawiło się na plaży w Gdańsku. Jeden z nich ukradł plecak jednemu z plażowiczów. Dostaliśmy nagrania z tego zdarzenia. Straż miejska przypomina, aby w takie sytuacji nie robić gwałtownych ruchów, nie krzyczeć ani nie zbliżać się do młodych dzików.

W sobotę w rejonie wejścia nr 62 na gdańską plażę zauważono stado dzików. Na nagraniach otrzymanych na Kontakt24 można zauważyć, jak stado dzików biega po piasku. Jedno ze zwierząt trzyma w pysku plecak i biega z nim.

Część plażowiczów, chcąc chronić swoje rzeczy i bliskich, próbowała odgonić zwierzęta, machając rękami i odciągając ich od innych plażowiczów.

Dziki pojawiły się w rejonie wejścia na plażę numer 62
Dziki pojawiły się w rejonie wejścia na plażę numer 62
Źródło: Kontakt 24
Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy

Po Krakowie skakał kangur. Nagranie z obławy

Kraków
Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem

Kolejny serwal sawannowy w Polsce. Tym razem pod Buskiem

Kielce

Co zrobić, gdy spotkasz dzika?

WWF Polska radzi, aby nie krzyczeć i zbliżać się do zwierząt ani ich młodych. Nie wolno także robić gwałtownych ruchów, tylko spokojnie i po cichu oddalić się z miejsca spotkania.

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, że "jeśli na swojej drodze spotkamy dzika nie należy panikować. Jeśli zwierzę jest spokojne i nie stwarza żadnego zagrożenia, to najlepiej mu nie przeszkadzać i nie próbować przepędzić. Wystarczy oddalić się w bezpieczne miejsce, obserwując przy tym zachowanie zwierzęcia. Nie należy przy tym wykonywać gwałtownych ruchów".

W Gdańsku zgłoszenia odnośnie dużych zwierząt dzikich można zgłosić: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 58 778 60 00 / 01 oraz Gdańskie Centrum Kontaktu tel. 58 52 44 500.

Zwierzęta zauważono na gdańskiej plaży
Zwierzęta zauważono na gdańskiej plaży
Źródło: Kontakt24
Dziki zabrały jednemu z plażowiczów plecak
Dziki zabrały jednemu z plażowiczów plecak
Źródło: Kontakt24
TVN24 HD
Autorka/Autor: Matylda Rozpędek /tok

Źródło: Kontakt 24, strazmiejska.gda.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt 24

GdańskDzikizwierzętaStraż miejska
