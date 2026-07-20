Trójmiasto Uderzyli skuterem wodnym w falochron. Trzy osoby uwięzione na gwiazdoblokach Oprac. Michał Malinowski |

Akcja służb. Ludzie utknęli na gwiazdoblokach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Gdańsku

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W niedzielę (19 lipca) około godziny 17.30 do strażników miejskich wpłynęło zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w rejonie tak zwanej Zielonej Główki, przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.

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"Po rozbiciu skutera wodnego o falochron trzy osoby zostały odcięte od bezpiecznej drogi powrotu i schroniły się na betonowych gwiazdoblokach. Wokół nich rozbijały się fale, a uszkodzony skuter dryfował po wzburzonym akwenie. Sytuacja była bardzo niebezpieczna" - poinformowała Straż Miejska w Gdańsku.

Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Gdańsku

Warunki były trudne

W akcji ratunkowej, oprócz strażników miejskich, brali również udział ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Akcja zakończyła się powodzeniem. Nikomu nic poważnego się nie stało.

"Jednego z uczestników zdarzenia wraz z rozbitym skuterem bezpiecznie przetransportowano na brzeg. W tym samym czasie ratownicy SAR ewakuowali z gwiazdobloków pozostałe dwie osoby - matkę i syna - przewożąc ich do stacji ratowniczej w Górkach Zachodnich" - przekazała Straż Miejska w Gdańsku.

Na miejscu interweniowała straż miejska Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Gdańsku

- Warunki były trudne, woda wzburzona. Chwilę po przybyciu strażników na miejscu pojawiła się jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która ewakuowała jedną z osób, a strażnikom przekazała skuter, który odholowali. Następnie ewakuowali pozostałe dwie osoby - powiedział Andrzej Hinc ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej. Akcja służb