Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Uderzyli skuterem wodnym w falochron. Trzy osoby uwięzione na gwiazdoblokach

|
Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej. Akcja służb
Akcja służb. Ludzie utknęli na gwiazdoblokach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska w Gdańsku
Pływali skuterem wodnym po Zatoce Gdańskiej, rozbili się o falochron. Trzy osoby utknęły na gwiazdoblokach. Bezpiecznie ewakuowano je na brzeg.

W niedzielę (19 lipca) około godziny 17.30 do strażników miejskich wpłynęło zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu, do którego doszło w rejonie tak zwanej Zielonej Główki, przy ujściu Wisły Śmiałej w Górkach Zachodnich.

Czytaj też: 11-latek przypadkowo uruchomił skuter wodny. Ranne osoby opuściły szpital

"Po rozbiciu skutera wodnego o falochron trzy osoby zostały odcięte od bezpiecznej drogi powrotu i schroniły się na betonowych gwiazdoblokach. Wokół nich rozbijały się fale, a uszkodzony skuter dryfował po wzburzonym akwenie. Sytuacja była bardzo niebezpieczna" - poinformowała Straż Miejska w Gdańsku.

Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej
Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej
Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Gdańsku

Warunki były trudne

W akcji ratunkowej, oprócz strażników miejskich, brali również udział ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Akcja zakończyła się powodzeniem. Nikomu nic poważnego się nie stało.

"Jednego z uczestników zdarzenia wraz z rozbitym skuterem bezpiecznie przetransportowano na brzeg. W tym samym czasie ratownicy SAR ewakuowali z gwiazdobloków pozostałe dwie osoby - matkę i syna - przewożąc ich do stacji ratowniczej w Górkach Zachodnich" - przekazała Straż Miejska w Gdańsku.

Na miejscu interweniowała straż miejska
Na miejscu interweniowała straż miejska
Źródło zdjęcia: Straż Miejska w Gdańsku

- Warunki były trudne, woda wzburzona. Chwilę po przybyciu strażników na miejscu pojawiła się jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, która ewakuowała jedną z osób, a strażnikom przekazała skuter, który odholowali. Następnie ewakuowali pozostałe dwie osoby - powiedział Andrzej Hinc ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Klatka kluczowa-571556
Ludzie uwięzieni na gwiazdoblokach na Zatoce Gdańskiej. Akcja służb
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
shutterstock_1103801354
Zlokalizowano prawdziwy męski punkt G. To delta rozkoszy
Agata Daniluk
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Gdańsk
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Zabójstwo w Chojnie
Ciało kobiety w domu. Młody mężczyzna zatrzymany po trzech godzinach
Szczecin
Za kierownicą siedział 37-latek
Jechał pijany po autostradzie. Po zatrzymaniu wrócił do domu
Katowice
Oskarżony Paweł N., ps. Nazar, na sali Sądu Okręgowego w Gdańsku
"Nazar" przed sądem. Proces antyukraińskiego patostreamera odroczony
Trójmiasto
Ryanair
Pasażer został wyssany przez okno. Ryanair tłumaczy awarię
BIZNES
imageTitle
W Argentynie dzień wolny na świętowanie. Termin zależy od decyzji piłkarzy
EUROSPORT
Ministerstwo Zdrowia
Cztery rozporządzenia i duża ustawa. Resort zdrowia rusza z pakietem zmian
Zdrowie
Radruż. Prezydent RP Karol Nawrocki podczas uroczystych obchodów Narodowego Dnia Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA
Jest nowy ranking zaufania do polityków
Polska
Seventeen-year-old Iwona Cygan was brutally murdered in 1998
Zabójstwo Iwony Cygan. Niespodziewany ruch prokuratora tuż przed finałem procesu
Rzeszów
imageTitle
Świetny Kowalski o krok od głównej drabinki w Shenzen
Najnowsze
Antyukraiński "Głos Wojska" w sieci. Ale to nie są polscy żołnierze
FAŁSZGłos wojska uderza w Ukraińców. Ale to nie są polscy żołnierze
Michał Istel
Bójka na peronie w Wejherowie
Bójka z udziałem pracownika kolei na peronie. Do sieci trafiło nagranie
Trójmiasto
Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Toruniu
Stronnicy Morawieckiego się ugięli? "Podaj nazwiska. Karty na stół!"
Polska
Radny powiatu gorlickiego Andrzej Barna
Atak na radnego. Nożownik z zarzutem i w areszcie
Kraków
Burza, piorun, dzień
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnych województwach
METEO
imageTitle
Potencjalni rywale Lecha i Górnika w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Paczka aliexpress
UE walczy z podróbkami. Rekordowa kara dla chińskiej platformy
BIZNES
Judit Polgar w 2007 roku
Polityczne szachy na Węgrzech. Zaskakująca kandydatka Magyara
Świat
Lej kondensacyjny nad Krynicą Morską
Wir nad Krynicą Morską. Niebezpiecznie na Bałtyku
METEO
imageTitle
Mundial na zdjęciach. Szop Haalanda, radość Kabowerdeńczyków, łzy Messiego
EUROSPORT
Zderzenie na A2
Kierowca tira zasłabł za kierownicą. Wjechał w bariery na autostradzie
WARSZAWA
imageTitle
Liczby wstydu Argentyny. To nie mogło się udać
EUROSPORT
Andy Burnham
"Musimy być lepsi". Pierwsze zapowiedzi nowego premiera
Świat
"Wesele" na krakowskim rynku
"Wesele" na 200 osób na rynku w Krakowie. Apel miasta
Kraków
Mundial 2026. Alex Baena, Lamine Yamal, Gavi i Aymeric Laporte po finale turnieju
Gwiazda reprezentacji Hiszpanii świętuje mistrzostwo przy polskim hicie
Świat
Auto stanęło dęba
Stracił panowanie nad autem, uderzył w latarnię. Nagranie
Wrocław
paliwo benzyna stacja paliw benzynowa shutterstock_2760215327
"My oglądaliśmy mecz, a ktoś inny zarabiał pieniądze"
BIZNES
imageTitle
Powitanie mistrzów świata. Madryt szykuje wielką fiestę
EUROSPORT
Andy Burnham
Nowy premier Wielkiej Brytanii wprowadzi rewolucję? Oto "manchesteryzm"
BIZNES
Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia
Zlekceważył sądowy zakaz i cofnięte uprawnienia. Został zatrzymany
WARSZAWA
Zaatakowany statek "Golden Leo" na Morzu Czarnym
"Akt terroru" na Morzu Czarnym. Wzrosła liczba ofiar
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica