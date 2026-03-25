Przez głupi żart nie poleciała na wakacje do Egiptu

Do zdarzenia doszło na gdańskim lotnisku Źródło: Google Earth

W poniedziałek (23 marca) funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straż Granicznej interweniowali na lotnisku w Gdańsku. Otrzymali zgłoszenie o bombie w jednym z bagażów. Na miejscu pojawił się pirotechnik, który sprawdził jego zawartość. Był bezpieczny.

Sprawczynią zamieszania okazała się 49-latka, dla której był to tylko żart. Kobieta miała zaplanowany lot na wakacje do Sharm El Sheikh w Egipcie. Marzenia o wylocie spełzły jednak na niczym.

- 49-letnia Gdańszczanka przez żart o bombie w swoim bagażu nie poleciała na wypoczynek do Egiptu. Tak zdecydował kapitan samolotu - poinformował Tadeusz Gruchalla-Wensierski z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Przez żart nie poleciała na wypoczynek do Egiptu

Ponadto kobieta została ukarana mandatem za utrudnianie wykonywania przez personel lotniska obowiązków służbowych.

Jak poinformował Gruchalla-Wensierski, była to już dziewiąta w tym roku interwencja strażników granicznych na gdańskim lotnisku wobec osób naruszających warunki bezpieczeństwa.

Opracował Michał Malinowski