W niedzielę w hali magazynowej przy ulicy Oliwskiej w Gdańsku wybuchł pożar. Akcja gaśnicza trwała całą noc. Strażacy dogaszają zgliszcza – przekazała w poniedziałek rano straż pożarna. W hali magazynowane były tworzywa sztuczne. RCB wysłało do mieszkańców alert z apelem, by nie wchodzić do wody na plaży w Brzeźnie. W tej chwili służby sanitarne zajmują się badaniem jakości wody i tego, czy nadaje się do korzystania. Według straży pożarnej to jeden z największych pożarów w mieście w ostatnich latach. Akcja jest niezwykle trudna i wymagająca.

Do pożaru doszło w niedzielę w godzinach popołudniowych przy ul. Oliwskiej w Gdańsku w dzielnicy Nowy Port. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 16.58. Płonie nabrzeżna hala o wymiarach mniej więcej 100 na 100 metrów. - Wewnątrz składowane były tekstylia - informował w niedzielę kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.

- To największy pożar w Gdańsku w ostatnich latach. Skala jest porównywalna do pożaru składowiska pod Lęborkiem - podkreślał kpt. Piechowski w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Pożar hali w Gdańsku PSP

W związku z pożarem wstrzymany jest ruch portowy.

Pożar hali w Gdańsku PSP

Trwa dogaszanie

"Akcja gaśnicza hali magazynowej w porcie trwała całą noc – pożar został zlokalizowany ok. godz. 2.00, aktualnie trwa dogaszanie" – poinformowała w poniedziałek rano na platformie X Państwowa Straż Pożarna.

Podano, że na miejscu działa 40 zastępów straży pożarnej (ok. 100 strażaków), pojazdy z zakładowej straży pożarnej, statki z Morskiej Straży Pożarnej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Poinformowano również, że na miejscu są zastępcy komendanta głównego PSP wraz z grupą operacyjną KG PSP. Działa sztab komendanta wojewódzkiego PSP w Gdańsku.

Rozwiń

W poniedziałek o godzinie 7 rano odbyła się konferencja straży pożarnej. - Udało się nam, po dokładnych wyliczeniach, ograniczyć pożar do powierzchni 6300 (metrów kwadratowych) - poinformował nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego PSP. Dodał, że akcja jest "bardzo trudna ze względu na bardzo dużą ilość materiałów palnych i bardzo dużo tworzyw sztucznych".

Galica podkreślił, że pożar wybuchł w magazynie zabawek. - Ale dodatkowo w tym magazynie znajdowały się bardzo duże ilości oleju silnikowego, który przysporzył nam bardzo wiele kłopotów - mówił Galica. - Na środku tego magazynu mieliśmy 150 palet z olejem, a w drugiej części tego oleju było około 90 palet i to w zasadzie powodowało taką nadmierną intensywność pożaru - wyjaśnił. Dodał, że "w tej chwili trwa proces oddymiania".

"W tej chwili trwa proces oddymiania" TVN24

- Będziemy czekać jeszcze chwilę na obniżenie temperatury wewnątrz tych pomieszczeń i zacznie się przelewanie zgliszczy, bo w środku to wygląda bardzo makabrycznie, bo była bardzo duża temperatura - powiedział Galica. Nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, jak długo będą trwały jeszcze działania strażaków. - Będziemy tu do końca - podkreślił.

Pożar hali w Gdańsku PSP

Na wcześniejszej konferencji Galica przekazał, że w nocy strażacy przeprowadzili natarcie, żeby opanować sytuację. - Natarcie przyniosło skutek, pożar nie rozprzestrzenia się od strony kanału. - mówił. Dodał, że do środka płonącej hali udało się wjechać robotem, dzięki któremu strażacy wiedzieli, w które miejsce muszą skierować swoje wysiłki. - Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało - podkreślił.

Nadbryg. Józef Galica: monitorowaliśmy jakość powietrza TVN24

Służby badają stan zanieczyszczenia wody

Na konferencji prasowej po godzinie 8.30 kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, poinformował, że obecnie na miejscu pracują 43 zastępy straży pożarnej, około 100 ratowników, którzy są zaangażowani przy dogaszaniu pogorzeliska.

Najnowsze ustalenia po pożarze hali w Gdańsku TVN24

Dodał, że profilaktycznie zostały postawione zapory, tak by woda popożarowa, która mogła zawierać w sobie śladowe ilości różnego rodzaju węglowodorów, nie przedostała się do wód morskich i śródlądowych. Częściowo te zanieczyszczenia zostały już usunięte z kanału portowego. Trwa również przeszukiwanie pogorzeliska.

Pożar w Gdańsku TVN24

Strażak odniósł się również do alertu RCB dotyczącego plaży miejskiej w Brzeźnie. Chodzi o możliwe zanieczyszczenie wody. - Odpowiednie służby zajmują się w tej chwili badaniem wody pod kątem zagrożenia dla korzystających mieszkańców - przekazał kapitan Andrzej Piechowski.

Na konferencji prasowej o godzinie 10, starszy kapitan Radosław Gburzyński poinformował, że strażacy cały czas kontynuują swoje działania z zewnątrz. Ocenił, że sytuacja nie jest już tak niebezpieczna, jak jeszcze kilka godzin temu. Podkreślił, że strażacy podają środki gaśnicze tam, gdzie jest to możliwe. Zaznaczył również, że zdjęcia ze strażackiego drona nie wskazują dużych zarzewi ognia.

Pożar hali w Gdańsku PSP

Akcja jest niezwykle trudna i wymagająca. Warunki pogodowe również nie pomagają, ale strażacy w pocie czoła robią, co w ich mocy, by ugasić pożar. Zdjęcia z wyczerpującej akcji opublikowała w mediach społecznościowych Państwowa Straż Pożarna.

Pożar hali w Gdańsku, wycieńczeni strażacy dają z siebie wszystko PSP

Odpoczynek w przerwie trudnej akcji PSP

Rozwiń

Alerty RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert skierowany do odbiorców w Gdańsku. "Uwaga! Nie korzystaj z kąpieli wodnych na terenie plaży w Gdańsku Brzeźnie z uwagi na możliwe zanieczyszczenie wody, w związku z pożarem w porcie" - apeluje RCB.

- Jest to działanie na pewno prewencyjne. Chcemy mieć pewność, że żadne ropopochodne (substancje - dop. red.) do kanału się nie dostały - tłumaczył w poniedziałek rano nadbrygadier Józef Galica. Dodał, że cały czas monitorowano także jakość powietrza. - Nie stwierdzono żadnych przekroczeń, które by miały jakiś negatywny skutek na zdrowie i życie - przekazał.

Pytany, czy strażacy monitorują także jakość wody, odparł, że tylko wizualnie. - Nie jesteśmy w tej chwili w stanie stwierdzić, ale widzimy pewne zanieczyszczenia. Myślę, że one nie wpływają na jakość i raczej na plażę się nie dostaną. Nie mogę tego zagwarantować w stu procentach, bo ruch wody jest nieprzewidywalny w tej chwili, ale robimy wszystko, żeby się nie dostało - zapewnił.

Rozwiń

W pierwszym alercie w niedzielę wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apelowało do mieszkańców Gdańska, by zamknęli okna i nie zbliżali się do pożaru w promieniu 500 metrów.

Na miejscu w niedzielę pożaru pojawiła się grupa ratownictwa chemicznego, która analizowała skład dymu. - Na razie wyniki nie są alarmujące, ale dla bezpieczeństwa mieszkańców okolicznych domów prosimy o nieotwieranie okien - przekazywał kapitan Andrzej Piechowski z Komendy Miejskiej PSP. Dodał, że nie było konieczności ewakuacji mieszkańców.

Pożar hali z materiałami tekstylnymi w Gdańsku. Apel do mieszkańców, by zamknąć okna i nie wychodzić TVN24

Google Maps

Autorka/Autor:akr, bż/kg, mm

Źródło: PAP, TVN24