Nocna akcja policji w Gdańsku. "To była ta sama grupa, której tydzień temu pokrzyżowaliśmy plany"

Amatorzy nielegalnych wyścigów samochodowych znów próbowali zorganizować zawody. Plany pokrzyżowała im policja. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, kierowcy spotkali się na Westerplatte i w Nowym Porcie.

- Co ciekawe – była to ta sama grupa, której tydzień temu pokrzyżowaliśmy plany. Wtedy nie udało im się "świętowanie" pierwszych urodzin swoich nielegalnych zlotów - powiedział mł. asp. Piotr Pawłowski z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku

Skontrolowali kilkadziesiąt aut

W efekcie policyjnych działań nie tylko nie doszło do wyścigów, ale też cztery pojazdy nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy z uwagi na przekroczenie norm hałasu. Jak podała policja, jeden z uczestników miał przekroczoną liczbę punktów karnych co skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy. Wystosowany został również wniosek o sprawdzenie jego kwalifikacji do kierowania pojazdami.

Funkcjonariusze skontrolowali 39 samochodów i wylegitymowali 43 osoby. Po kontroli wystawili pięć mandatów na łączną kwotę 4,5 tys. zł.

Czterech uczestników nielegalnych wyścigów otrzymało po mandacie w wysokości tysiąca złotych za przekroczenie norm hałasu. Tym osobom zatrzymano również dowody rejestracyjne, a ich pojazdy zostały odholowane przez służby drogowe.

- Nielegalne wyścigi to nie tylko łamanie przepisów, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego - podkreślił Pawłowski. Dodał, że policja dziękuje mieszkańcom za sygnały o nielegalnych wyścigach.

