Podczas sprzedaży zrobili sobie selfie. Dzięki zdjęciu znaleźli oszusta

Zatrzymali 20-latka dzięki zdjęciu

Kiedy 59-latek wrócił do domu i uruchomił kupiony telefon, zwrócił uwagę na to, że oprogramowanie na telefonie nie należy do iPhone. Jak się okazało była to wykonana w Chinach podróbka tego modelu. Oszust podał pokrzywdzonemu fałszywe dane, dlatego 59-latek zgłosił się do policjantów.