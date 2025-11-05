Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

– To mogiły, w których złożono zmarłych i poległych w czasie działań wojennych w marcu 1945 roku. Powstały już po zakończeniu walk, podczas porządkowania miasta – podał Marcin Tymiński.

Jak wyjaśnił, był to specjalny sposób grzebania zwłok stosowany w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy istniało zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. W ekshumowanych grobach znajdowały się szczątki kilkudziesięciu osób – zarówno cywilów, jak i żołnierzy. Po wydobyciu poddano je analizie antropologicznej. – Większość pochowanych osób zginęła rozerwana wybuchami. Prawie wszyscy byli słabego zdrowia lub chorzy, o czym świadczyć może brak zębów trzonowych, także u młodych osób. Przy szczątkach znaleziono również przedmioty osobiste – przekazał rzecznik.

Żołnierz spocznie na Cmentarzu Francuskim

Archeologom udało się zidentyfikować jedną z ofiar, przy której znajdował się nieśmiertelnik. Rzecznik konserwatora dodał, że dzięki temu archeolodzy poznali jego imię i nazwisko. Był to francuski żołnierz, który dostał się do niemieckiej niewoli.

Nieśmiertelnik jeńca francuskiego odkryty podczas ekshumacji na Placu Dominikańskim Źródło: M.Tymiński/WUOZ w Gdańsku

Tymiński zaznaczył, że archeolodzy są w kontakcie z wyznaczonym pełnomocnikiem francuskiej ambasady w Warszawie. Dodał, że zgodnie z ustaleniami, pochówek odbędzie się na Cmentarzu Francuskim w Gdańsku. Jego termin jeszcze nie został ustalony.

Odkrycie piwnic klasztoru dominikanów

Na Placu Dominikańskim w Gdańsku, przy którym znajduje się Hala Targowa, prawdopodobnie kilka lat po wojnie przeprowadzono ekshumację. Jak przekazał rzecznik, miała ona jednak charakter pobieżny i niedokładny. Teren przy Hali Targowej figurował w spisie prowizorycznych cmentarzy sporządzonym w 1947 roku, obejmującym kilkadziesiąt lokalizacji na obszarze miasta.

W 2005 roku na Placu Dominikańskim dokonano jednego z najważniejszych odkryć archeologicznych w Gdańsku. Odsłonięto wówczas piwnice stanowiące pozostałość po XIII-wiecznym klasztorze dominikanów.

W miejscu prowadzonych prac utworzono później oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – Piwnicę Romańską. Częścią ekspozycji jest ossuarium, w którym złożono kości zmarłych odkryte w sąsiedztwie zabytkowej budowli.

Podczas tegorocznych badań archeologicznych odsłonięto również pozostałą część tego ossuarium.