Do obu interwencji doszło 12 lipca w gdańskim porcie lotniczym. Pierwszy miał miejsce po przylocie samolotu z Trondheim.

- Nietrzeźwa 38-letnia pasażerka, obywatelka Ukrainy używała wulgaryzmów obrażających stewarda próbującego ją uspokoić oraz pozostałych pasażerów. Podczas interwencji mundurowych zachowywała się agresywnie, nie wykonując ich poleceń - przekazał Tadeusz Gruchalla-Wensierski z zespołu prasowego Komendy Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Pijana awantura po przylocie

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała 2 promile alkoholu w organizmie. Dalsze czynności wykazały, że cudzoziemka nie posiadała ważnej wizy ani innego dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce. Przekroczyła również dopuszczalny okres pobytu w strefie Schengen.

Jak wyjaśnia straż graniczna mimo to, ze względu na trwający konflikt zbrojny na Ukrainie, zastosowano wobec niej przepisy Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, co pozwoliło odstąpić od wszczęcia postępowania zobowiązującego do powrotu. Kobieta została przewieziona do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku, a po wytrzeźwieniu ukarano ją mandatem w wysokości 1000 złotych.

Straż Graniczna w akcji na gdańskim lotnisku

- Druga interwencja dotyczyła awanturującego się 58-letniego mieszkańca województwa lubuskiego, który przyleciał z Manchesteru. Z powodu braku stabilnego kontaktu z pasażerem oraz dla jego bezpieczeństwa podróżny został przetransportowany do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. Również otrzymał mandat w wysokości 1 tys. złotych - wyjaśnia.

Od początku roku funkcjonariusze Straży Granicznej interweniowali na gdańskim lotnisku 47 razy wobec osób naruszających warunki bezpieczeństwa.