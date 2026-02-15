Odwołany ostatni dzień festiwalu. Powodem pogoda i "niepokojące sygnały"

AmberExpo w Gdańsku Źródło: TVN24

Trzeci i ostatni dzień wydarzenia Remcon miał odbyć się 15 lutego w obiekcie AmberExpo w Gdańsku. O odwołaniu imprezy poinformowały Międzynarodowe Targi Gdańskie. Jak czytamy w komunikacie, powodem były "niepokojące sygnały z systemów monitorujących bezpieczeństwo hal oraz trudne warunki atmosferyczne".

"Bezpieczeństwo uczestników i wystawców jest naszym najwyższym priorytetem. System monitoringu bezpieczeństwa kompleksu AMBEREXPO działa 24h. W nocy z soboty (14 lutego) na niedzielę (15 lutego) wskazał nieprawidłowości, których nie można było zignorować – dalsze szczegóły pojawią się po dokładnej analizie sytuacji. Warto dodać, że hale były już odśnieżane w tym roku, w dniach 13-16 stycznia 2026" - czytamy w opublikowanej wiadomości.

Międzynarodowe Targi Gdański przekazały, że system wskazuje już prawidłowe wartości, jednak - ze względu na trudne warunki atmosferyczne - podjęto decyzję o odwołaniu imprezy. Trzeba było również wyprowadzić z hal wystawców i obsługę wydarzenia.

"Podkreślamy, że wyjście wystawców z hal odbywa się w spokojny sposób, bez zagrożenia dla kogokolwiek. Wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały wprowadzone zgodnie z planem, a personel oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo działają profesjonalnie i skutecznie" - czytamy w komunikacie.

Festiwal Remcon

Remcon to festiwal fantastyki, anime, gier i popkultury. Wydarzenie odbywało się w AmberExpo w Gdańsku od 13 lutego 2026 roku.

Uczestnicy będą mogli wziąć udział w koncertach, konkursie cosplay, spotkaniach z twórcami, prelekcjach i warsztatach

