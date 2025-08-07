Naprawiali auto na ulicy. Dostali mandat, "byli zaskoczeni"

Naprawiali auto na jezdni. Doszło do wycieku płynu chłodniczego Źródło: SM Gdańsk

Do zdarzenia doszło po południu 30 lipca. Dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie o wycieku płynów eksploatacyjnych na ulicy Jaśminowy Stok w Gdańsku. Z przekazanych informacji wynikało, że ktoś naprawia tam auto.

Strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie o wycieku płynów eksploatacyjnych na jezdni Źródło: SM Gdańsk

Na miejsce pojechali strażnicy miejscy. We wskazanej lokalizacji zastali dwóch mężczyzn pracujących przy fordzie ze zdemontowanym przodem.

Interwencja strażników zakończyła się mandatem Źródło: SM Gdańsk

"Spod forda cienką strużką sączył się płyn chłodniczy, a zabrudzenia na kostce były wyraźnie widoczne. Strażnicy wyjaśnili domorosłym mechanikom, że takie naprawy nie powinny odbywać się na ulicy, tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Panowie byli zaskoczeni, ale przyznali, że teren pod autem faktycznie wyglądał nieciekawie" - zrelacjonowali funkcjonariusze.

Interwencja zakończona mandatem

Interwencja zakończyła się mandatem, a mężczyźni zostali dodatkowo zobowiązani do uprzątnięcia zabrudzeń. Gdy mundurowi wrócili na miejsce, żeby ponownie przeprowadzić kontrolę, kostka była już czysta, a po naprawie auta nie było śladu.

Ze względu na "dane wrażliwe", strażnicy nie precyzują, ile dokładnie wyniósł mandat, ale - jak podkreśla inspektor Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku - za "prace związane z naprawą pojazdów, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców lub które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska" taryfikator przewiduje kwotę maksymalnie do 500 złotych i nawet pięć tysięcy złotych grzywny.