Mimo zakazu wskoczyły na podest choinki i wpadły do środka. Nagranie

Wszystko działo się w czwartek (11 grudnia) po godzinie 16. Na konstrukcji pod siedemnastometrową choinką na Długim Targu są tabliczki z napisem: "Uwaga!!! Zakaz wchodzenia, siadania na osłonie balastu, maskownicy". Jednak nie wszyscy się do nich stosują.

"Operatorzy monitoringu obserwowali Długi Targ, gdy zauważyli młodą kobietę siedzącą na osłonie balastu. Po chwili dołączyła do niej koleżanka. Pod ich ciężarem konstrukcja zapadła się, a obie kobiety wpadły pod choinkę" - opisuje Straż Miejska w Gdańsku.

Przechodnie od razu ruszyli im z pomocą. Kobietom udało się wydostać bez poważniejszych obrażeń.

Strażnicy miejscy opublikowali nagranie, na którym widać całą sytuację.

"Nie ryzykujmy zdrowia dla zdjęcia"

Konstrukcja, która okala choinkę ma ponad metr wysokości i jest osłoną balastu.

"Niestety, w świątecznym nastroju niektórzy zapominają o zasadach bezpieczeństwa. Próbując zrobić idealne zdjęcie, ignorują tablice ostrzegawcze informujące o zakazie wchodzenia lub siadania na osłonie. Wspinają się na nią lub stawiają na niej swoje dzieci. Takie nieodpowiedzialne zachowanie może uszkodzić konstrukcję, a dla fotografowanego skończyć się urazem i wizytą w szpitalu" - opisują strażnicy.

Uszkodzona konstrukcja Źródło: Straż Miejska w Gdańsku

Jak dodali, po czwartkowym wypadku, zwrócili się do władz miasta o umieszczenie większej liczby tabliczek na konstrukcji.

"Apelujemy o odpowiedzialne zachowania! Przypominamy, że na osłonę balastu nie wolno wchodzić ani siadać. Nie ryzykujmy zdrowia dla zdjęcia – przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa. Zadbajmy o to, aby wizyta przy choince zakończyła się miłymi wspomnieniami, a nie wizytą na szpitalnym oddziale ratunkowym" - podsumowali.

