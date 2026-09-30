Mężczyzna postrzelony w brzuch. Zatrzymanie
25 września około północy oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o postrzale. Skierował na miejsce patrol oraz służby ratownictwa medycznego. 29-latek miał ranę postrzałową brzucha. Napastnik uciekł.
- Ranny mężczyzna był przytomny, natychmiast został przetransportowany do szpitala. Z dotychczasowych analiz wynika, że sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej, na którą nie jest potrzebne zezwolenie, ale czekamy na potwierdzenie biegłego - informuje młodszy aspirant Aleksandra Kluge, oficer prasowy policji w Gdańsku.
Zatrzymali 33-latka
Technicy kryminalistyki zebrali ślady z miejsca przestępstwa, a śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu i przesłuchali świadków zdarzenia.
W poniedziałek, 28 września, policjanci zatrzymali w tej sprawie 33-letniego mieszkańca Gdańska.
- W związku na prowadzenie dalszych czynności wyjaśniających w tej sprawie, nie możemy podać szczegółowych informacji. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście - zastrzega aspirant Kluge.