Trójmiasto Mężczyzna postrzelony w brzuch. Zatrzymanie Damian Nowicki |

Trwa śledztwo w sprawie zdarzenia w Gdańsku Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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25 września około północy oficer dyżurny gdańskiej policji otrzymał zgłoszenie o postrzale. Skierował na miejsce patrol oraz służby ratownictwa medycznego. 29-latek miał ranę postrzałową brzucha. Napastnik uciekł.

- Ranny mężczyzna był przytomny, natychmiast został przetransportowany do szpitala. Z dotychczasowych analiz wynika, że sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej, na którą nie jest potrzebne zezwolenie, ale czekamy na potwierdzenie biegłego - informuje młodszy aspirant Aleksandra Kluge, oficer prasowy policji w Gdańsku.

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Zatrzymali 33-latka

Technicy kryminalistyki zebrali ślady z miejsca przestępstwa, a śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu i przesłuchali świadków zdarzenia.

W poniedziałek, 28 września, policjanci zatrzymali w tej sprawie 33-letniego mieszkańca Gdańska.

- W związku na prowadzenie dalszych czynności wyjaśniających w tej sprawie, nie możemy podać szczegółowych informacji. Sprawę prowadzą funkcjonariusze z Komisariatu Policji II w Gdańsku, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście - zastrzega aspirant Kluge.