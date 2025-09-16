Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok

Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo listonosza (wideo z marca 2023 roku) Źródło: KWP Gdańsk

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. 54-letni Jarosław W. został skazany za zabójstwo z użyciem broni palnej. Sąd uznał Jarosława W. za winnego i skazał go na 15 lat więzienia, pozbawił go też praw publicznych na okres pięciu lat. Do kary sędzia zaliczył okres tymczasowego aresztowania - od marca 2023 roku.

Do zbrodni doszło w 15 maja 1997 roku. Ofiarą był 29-letni Piotr Z., gdański listonosz.

Jak wynika z aktu oskarżenia, Piotr Z. od rana roznosił listy, renty, emerytury i przesyłki pieniężne. Jak ustalono, miał przy sobie24 tysiące złotych, z tego 17 tysięcy trzymał w saszetce. Ostatni raz widziany był w godzinach porannych pod blokiem przy ulicy Leszczyńskich. Jego ciało znalazł później przypadkowy przechodzień. W bocznej uliczce w okolicy ogródków działkowych stał samochód ofiary, volkswagen golf. W bagażniku wciśnięte było ciało listonosza.

Piotr Z. zginął od strzałów z broni palnej. Z saszetki zginęły pieniądze.

Sprawą zajęli się policjanci z Archiwum X

Na miejscu przesłuchano wielu świadków, przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne oraz łuski i pociski. Mimo pracy policjantów, nie udało się ustalić sprawcy zabójstwa. Śledztwo umorzono w grudniu 1997 roku. Co jakiś czas wracano do sprawy, ale bezskutecznie.

Przełom nastąpił w lipcu 2021 roku. Wtedy śledztwo wznowiła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

"Pozwoliła na to ponowna, gruntowna analiza dowodów, w której wykorzystano najnowsze osiągnięcia naukowe w kryminalistyce. Pozyskano między innymi opinie biologiczne i daktyloskopijne" - tłumaczyli śledczy.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku tzw. Archiwum X. Ponownie weryfikowano ślady, analizowano nowe wątki, ponownie przesłuchano świadków i znaleziono nowych.

Zatrzymany 26 lat po zbroni

Dzięki pracy śledczych udało się wytypować Jarosława W. jako podejrzewanego o zabójstwo sprzed ponad ćwierć wieku. Mężczyzna w przeszłości odbywał między innymi karę pozbawienia wolności w związku z napadami na listonoszy, do których dochodziło w latach 2002-2003.

W marcu 2023 roku sprawca został zatrzymany. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszał zarzuty dokonania zbrodni zabójstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyźnie groziło więzienie na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat więzienia lub dożywocie. Wyrok, który zapadł we wtorek przed sądem w Gdańsku nie jest prawomocny.

