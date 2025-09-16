Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Trójmiasto

Listonosz zginął od kuli w głowę. Sprawca ukrywał się 26 lat, teraz usłyszał wyrok

Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Zatrzymanie podejrzanego o zabójstwo listonosza (wideo z marca 2023 roku)
Źródło: KWP Gdańsk
Jarosław W. usłyszał wyrok 15 lat więzienia. Mężczyzna odpowiadał za zabójstwo sprzed 28 lat. Ofiarą był Piotr Z., listonosz z gdańskiej Zaspy. W maju 1997 roku jego ciało znaleziono w bagażniku auta. Saszetka, w której miał 17 tysięcy złotych na emerytury była pusta. Sprawca przez wiele lat był nieuchwytny. Dopiero po ponad ćwierć wieku sprawę rozwikłali policjanci z Archiwum X.

Wyrok zapadł we wtorek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. 54-letni Jarosław W. został skazany za zabójstwo z użyciem broni palnej. Sąd uznał Jarosława W. za winnego i skazał go na 15 lat więzienia, pozbawił go też praw publicznych na okres pięciu lat. Do kary sędzia zaliczył okres tymczasowego aresztowania - od marca 2023 roku.

Do zbrodni doszło w 15 maja 1997 roku. Ofiarą był 29-letni Piotr Z., gdański listonosz.

Jak wynika z aktu oskarżenia, Piotr Z. od rana roznosił listy, renty, emerytury i przesyłki pieniężne. Jak ustalono, miał przy sobie24 tysiące złotych, z tego 17 tysięcy trzymał w saszetce. Ostatni raz widziany był w godzinach porannych pod blokiem przy ulicy Leszczyńskich. Jego ciało znalazł później przypadkowy przechodzień. W bocznej uliczce w okolicy ogródków działkowych stał samochód ofiary, volkswagen golf. W bagażniku wciśnięte było ciało listonosza.

Piotr Z. zginął od strzałów z broni palnej. Z saszetki zginęły pieniądze.  

Sprawą zajęli się policjanci z Archiwum X

Na miejscu przesłuchano wielu świadków, przeprowadzono oględziny, zabezpieczono ślady kryminalistyczne oraz łuski i pociski. Mimo pracy policjantów, nie udało się ustalić sprawcy zabójstwa. Śledztwo umorzono w grudniu 1997 roku. Co jakiś czas wracano do sprawy, ale bezskutecznie.

Przełom nastąpił w lipcu 2021 roku. Wtedy śledztwo wznowiła Prokuratura Regionalna w Gdańsku.

"Pozwoliła na to ponowna, gruntowna analiza dowodów, w której wykorzystano najnowsze osiągnięcia naukowe w kryminalistyce. Pozyskano między innymi opinie biologiczne i daktyloskopijne" - tłumaczyli śledczy.

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Zespołu do Spraw Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku tzw. Archiwum X. Ponownie weryfikowano ślady, analizowano nowe wątki, ponownie przesłuchano świadków i znaleziono nowych.

Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Policjanci zatrzymali podejrzanego o zabójstwo listonosza
Źródło: KWP Gdańsk

Zatrzymany 26 lat po zbroni

Dzięki pracy śledczych udało się wytypować Jarosława W. jako podejrzewanego o zabójstwo sprzed ponad ćwierć wieku. Mężczyzna w przeszłości odbywał między innymi karę pozbawienia wolności w związku z napadami na listonoszy, do których dochodziło w latach 2002-2003.

W marcu 2023 roku sprawca został zatrzymany. W Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku usłyszał zarzuty dokonania zbrodni zabójstwa. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Mężczyźnie groziło więzienie na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat więzienia lub dożywocie. Wyrok, który zapadł we wtorek przed sądem w Gdańsku nie jest prawomocny.

pc

Autorka/Autor: MAK/PKoz

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KWP Gdańsk

archiwum xGdańskWyroki sądowe w Polsce
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica