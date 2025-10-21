Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

65 przestępstw, 40 o charakterze seksualnym. "Łowca nastolatek" z Trójmiasta znów przed sądem

W Gdańsku ruszył proces odwoławczy ws. "Łowcy nastolatek"
"Krystek" skazany na 15 lat więzienia. Sąd orzekł także karę dla szefa Zatoki Sztuki
Źródło: Jan Błaszkowski/Fakty TVN
Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces odwoławczy przeciwko Krystianowi W., ps. "Krystek". Mężczyzna, nazwany przez media "łowcą nastolatek", w 2024 roku został nieprawomocnie skazany na 15 lat więzienia. Według śledczych dopuścił się gwałtów oraz współżycia z dziewczętami poniżej 15. roku życia. Pokrzywdzone zostały co najmniej 33 kobiety, z czego większość nie była pełnoletnia, a pięć nie miało nawet ukończonych 15 lat.

Proces ruszył we wtorek. "Krystek" został przywieziony do gmachu sądu z aresztu. Miał skute ręce i nogi, kiedy był prowadzony sądowym korytarzem. Proces odwoławczy - podobnie jak ten pierwszej instancji - będzie się toczył przy wyłączonej jawności. Sąd uzasadnił swoją decyzję dobrem pokrzywdzonych wskazując, że były one małoletnie w momencie popełniania czynów.

W lutym zeszłego roku zapadł w tej sprawie nieprawomocny wyrok. Wtedy Sąd Rejonowy w Wejherowie skazał Krystiana W. na 15 lat więzienia, 12 tys. zł grzywny, dożywotni zakaz pracy i opieki nad nieletnimi, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych przez pięć lat i na kary zadośćuczynienia.

Sąd pierwszej instancji skazał też Marcina T., pseud. "Turek" - byłego szefa słynnej Zatoki Sztuki, w której wybuchła największa afera pedofilska ostatnich lat. T. usłyszał wyrok sześciu lat więzienia za popełnienie pięciu przestępstw przeciwko wolności seksualnej, ale sąd nie zastosował aresztu do uprawomocnienia wyroku. Sądowe rozstrzygnięcie usłyszał też Krzysztof L., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa nakłaniania pokrzywdzonej do składania fałszywych zeznań w toku postępowania przeciwko Krystianowi W. oraz przestępstwa oszustwa na szkodę towarzystwa ubezpieczeniowego. Na ławie oskarżonych zasiadł też Sebastian Ż., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa utrudniania postępowania prowadzonego przeciwko Krystianowi W. poprzez podżeganie pokrzywdzonych do zmiany zeznań. Ż. odpowiadał też za dwa przestępstwa udzielenia pomocy Krystianowi W. oraz Krzysztofowi L. do popełnienia przestępstwa oraz oszustwa na szkodę towarzystw ubezpieczeniowych.

33 pokrzywdzone nastolatki

Wśród 40 przestępstw o charakterze seksualnym, o które oskarżono Krystiana W., znalazły się gwałty, usiłowania gwałtów, "usiłowania doprowadzenia pokrzywdzonych do obcowania płciowego oraz obcowanie płciowe z małoletnimi pokrzywdzonymi, w tym poniżej 15. roku życia". W. oskarżono też o "nakłanianie małoletnich pokrzywdzonych do prostytucji oraz czerpania z tego procederu korzyści majątkowych".

W sprawie pokrzywdzone zostały 33 nastolatki, wśród których pięć w chwili, gdy doszło do przestępstw, nie miało ukończonych 15 lat.

"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Jest decyzja sądu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Jest decyzja sądu

"Zatoka Sztuki"

Sprawę "łowcy nastolatek" media opisywały od 2015 r. Po samobójstwie 14-letniej Anaid pojawiły się publikacje, które wskazywały, że dziewczyna przed śmiercią została zgwałcona. Dziennikarskie śledztwo w sprawie śmierci nastolatki zainicjował "Reporter - Magazyn Kryminalny". Odkryło ono inne poszkodowane nastolatki i młode kobiety. Wówczas połączono też działalność "łowcy nastolatek" z sopocką Zatoką Sztuki, gdzie "Krystek" dorabiał.

14-letnia Anaid 8 marca 2015 roku rzuciła się pod pociąg na stacji Gdańsk-Orunia. Wcześniej, jak opisywała "Gazeta Wyborcza", powiedziała swojej przyjaciółce: "on mnie zgwałcił". Nigdy nie udało się ustalić bez żadnych wątpliwości, kim był "on", ale śledczy ustalili, że tuż przed targnięciem się na swoje życie 14-latka miała kontakt z Krystianem W.

Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
Źródło: tvn24

- W toku postępowania, w drodze międzynarodowej pomocy prawnej, uzyskano treści rozmów prowadzonych za pośrednictwem komunikatora przez Krystiana W. z małoletnią Anaid. Konwersacja miała miejsce w okresie od 5 lutego do 7 marca 2015 roku. Analiza jej treści, jak i innych dowodów w sprawie dała podstawę do przedstawienia Krystianowi W. zarzutu popełnienia przestępstwa zakazanego nawiązywania kontaktu z małoletnią poniżej 15 lat - relacjonowała Grażyna Wawryniuk, ówczesna rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Z korespondencji między dziewczynką i mężczyzną - jak przekazywali śledczy - wynika, że Krystian W. miał doskonale wiedzieć, ile lat ma Anaid, a charakter wiadomości wskazywał, że wprowadzał ją w błąd co do charakteru spotkania, do którego chciał doprowadzić. Obiecywał jej między innymi pracę polegającą na sprzątaniu jego mieszkania.

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trałowanie w Zatoce Sztuki. Czy po Iwonie Wieczorek został jakiś ślad?

Polska

2,5 roku za zakazaną korespondencję

W październiku 2021 sąd skazał już Krystiana W. na dwa i pół roku więzienia za zakazaną korespondencję z dwiema dziewczynkami poniżej 15. roku życia. Jedną z nich była właśnie Anaid. Do drugiej z nich ma zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów i kontaktowania z nią przez trzy lata.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
biuro komputer praca shutterstock_2681596065
Podwyżki pensji i "rekordowy" czas szukania pracy
BIZNES
Bakteriofagi (fagi), ilustracja 3D
Bakteriofagi pomogą w leczeniu raka? "To może być przyszłość"
Zdrowie
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Szkoła bez ogrzewania. Uczniowie mieli lekcje w kurtkach
Szczecin
shutterstock_2582173053
"W dzień śpi, w nocy się przemieszcza". Szukają uciekiniera z mini zoo
Kraków
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
METEO
Miejsce wypadku
Zjechał z drogi i uderzył w przepust, nie żyje
Rzeszów
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Osiem milionów zgłoszeń, awaria tysięcy usług i stron. "Bardzo kruchy może być internet"
BIZNES
imageTitle
Aresztowania zamiast meczu. Włoscy fani mogą zapomnieć o Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Straż graniczna (zdjęcie ilustracyjne)
30 kilometrów od granicy z Białorusią na pole spadł balon
Lublin
Do zdarzenia doszło na terenie leśnym Olszynki Grochowskiej (zdj. ilustracyjne)
Chciał zdetonować ładunek wybuchowy na terenie miejskiego lasu. Usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Jerzy Owsiak
Owsiak ogłosił cel 34. Finału WOŚP
Polska
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Fala zatruć metanolem. Potwierdzono dziewięć zgonów
Świat
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącił na pasach matkę z dzieckiem w wózku
Poznań
Haiti. Policja patroluje teren po ataku uzbrojonej grupy w Kenscoff, 4 sierpnia 2025 r.
Siły międzynarodowe uderzyły na gangi, trwają zacięte starcia
Świat
shutterstock_1640168422
Szwajcarskie zegarki w odwrocie. Przez decyzję Trumpa
BIZNES
Jeżozwierz na ulicy w okolicach Złotoryi
Jeżozwierz biegał po ulicy. Nagranie
Wrocław
Krzyś czeka na nowego właściciela
Był maskotką prokuratury, ale pogryzł panią prokurator
Łódź
Nowy stadion Skry zmienia regulamin
Uczniowie nie mogli korzystać z nowego stadionu Skry. Po interwencji się to zmieni
WARSZAWA
Emil R. doprowadzony do prokuratury
Zadał żonie kilka ciosów nożem i uciekł do lasu. Usłyszał wyrok
Trójmiasto
osiedle mieszkania wroclaw shutterstock_2606026085
Dopłaty do rat pod lupą. Będzie kontrola
BIZNES
Nicolas Sarkozy, Carla Bruni
Sarkozy w więzieniu. Odprowadziła go Carla Bruni
Świat
imageTitle
Ostatni test Barcelony przed El Clasico. "W atmosferze nerwów i kontrowersji"
EUROSPORT
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
METEO
Pluskwa (zdjęcie ilustracyjne)
Wojna z insektami w podstawówce. Dyrekcja odwołuje zajęcia
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn
Seniorka uciekła przed rodziną do lasu
Poznań
Juraj Cintula
Jest wyrok dla niedoszłego zabójcy premiera Słowacji
Świat
Pożar pojazdu ciężarowego na A4 (Opolskie)
W ciężarówce zapalił się silnik, droga była zablokowana
Opole
ambulans pogotowie
Nie żyje młoda kobieta i jej nienarodzone dziecko
Białystok
Międzynarodowy Dzień Czarnego Kota
Miasto wstrzymuje adopcje czarnych kotów. Zaskakujący powód
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica