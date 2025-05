Pobyt pana Jerzego w domu pomocy społecznej opłaca miasto Gdańsk

UM Gdańsk: w lutym 2024 roku MOPR zawnioskował o umieszczenie pana Jerzego w domu pomocy społecznej Źródło: TVN24

Starszy mężczyzna, które mieszkanie przekazał Karolowi Nawrockiemu, przebywa obecnie w domu pomocy społecznej. Nie otrzymuje wsparcia od kandydata na prezydenta, jego pobyt niemal w całości opłaca miasto Gdańsk. Poinformował o tym Daniel Stenzel, rzecznik prezydentki Gdańska Aleksandry Dulkiewicz.

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki w trakcie debaty przedwyborczej sprzeciwił się wprowadzeniu podatku katastralnego w Polsce i powiedział, że jest właścicielem jednego mieszkania. Zgodnie z ustaleniami Onetu, Nawrocki w Gdańsku ma dwa mieszkania.

W 2017 roku kawalerkę przekazał Nawrockiemu i jego żonie starszy mężczyzna - 80-letni dziś pan Jerzy. W zamian za to mieli się nim opiekować - napisał w poniedziałek Onet. Jak pisze portal, "nie ulega wątpliwości, że w tej chwili Nawrocki panem Jerzym się nie opiekuje ani mu nie pomaga", a senior przebywa w domu pomocy społecznej.

Od lat korzysta z pomocy społecznej

- Tym panem od 2007 roku zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Od 2018 roku otrzymuje profesjonalne usługi opiekuńcze, które zmieniały się z biegiem lat, w zależności od potrzeb. W lutym 2024 roku, w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia pana w miejscu zamieszkania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zawnioskował do sądu o umieszczenie go w domu pomocy społecznej i sąd taką zgodę wyraził. Było to związane z tym, że pan nie mógł liczyć na swoją rodzinę. To standardowa procedura, która odbywa się właśnie w takich sytuacjach. Od kwietnia 2024 roku pan przebywa pod całodobową, specjalistyczną opieką, której koszt, zgodnie z prawem ponosi wyłącznie miasto Gdańsk, a także potrzebujący - przekazał rzecznik prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, Daniel Stenzel.

Dodał, że szacowany roczny koszt opieki nad osobą starszą w domu pomocy społecznej wynosi obecnie 92 tys. zł.

Przekazał mieszkanie w 2017 roku

W odpowiedzi na pytania dziennikarzy rzecznik podkreślił również, że w 2011 roku starszy mężczyzna skorzystał z preferencyjnego prawa pierwokupu mieszkania komunalnego za 10 procent wartości. Cena mieszkania wyniosła wówczas około 12 tys. zł.

- Gdańsk ma obowiązek dochodzić zwrotu udzielonej bonifikaty, w sytuacji zbycia takiego lokalu przed upływem pięciu lat. Wiemy natomiast z ksiąg wieczystych, że taka transakcja w ciągu pięciu lat, czyli do 2016 roku, nie została przeprowadzona - wyjaśnił Stenzel.

W 2017 roku pan Jerzy przekazał swoją kawalerkę Karolowi Nawrockiemu i jego żonie Marcie.

Według rzeczniczki Nawrockiego, "odkąd mieszkanie stało się formalnie własnością Karola Nawrockiego, ten nadal pomagał seniorowi, regularnie opłacając rachunki, robiąc zakupy spożywcze, wykupując leki itp.". Jak zaznaczyła - mężczyzna "wciąż jest dysponentem" mieszkania.

Sam Nawrocki powiedział w poniedziałek, że mieszkanie należy do niego, bo "opiekował się starym, schorowanym człowiekiem, który był przez lata jego sąsiadem" i "potrzebował jego pomocy". Dodał, że "nie ma do niego kluczy".

W tym bloku znajduje się mieszkanie, które pan Jerzy przekazał Karolowi Nawrockiemu Źródło: TVN24

Ich kontakt miał urwać się w grudniu ub. roku, kiedy chciał odwiedzić pana Jerzego w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Nawrocki miał bezskutecznie szukać mężczyzny i pytać o miejsce jego pobytu wśród sąsiadów.

