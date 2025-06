Miał "broń". "Powiedział, że mają odjechać, bo blokują przejazd"

Groził kierowcom atrapą broni, bo blokowali przejazd Źródło: KMP Gdańsk

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. Policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że na ul. Kołobrzeskie w Gdańsku znajduje się mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń. We wskazany rejon został skierowany patrol prewencji z komisariatu na Przymorzu.

- Policjanci w rozmowie ze zgłaszającymi ustalili, że sprawca podszedł do mężczyzn siedzących w samochodzie i pokazując im przedmiot przypominający broń, powiedział, że mają odjechać, ponieważ blokują przejazd. Ponadto wycelował nim w auto, kiedy kierujący ruszył. Osoby z samochodu, bojąc się o swoje życie i zdrowie, zadzwoniły na numer alarmowy oraz poinformowały o całej sytuacji patrol Straży Miejskiej - wyjaśniła podinsp. Magdalena Ciska, oficer prasowa policji w Gdańsku.

Próbował uciekać

Policjanci w rozmowie z pokrzywdzonymi ustalili rysopis sprawcy i wspólnie ze strażnikami miejskimi zaczęli go szukać. Po chwili mężczyzna ten pojawił się koło jednego z bloków i na widok mundurowych zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim i bardzo szybko go zatrzymali. Okazało się, ze 39-latek z Gdańska był nietrzeźwy.

Podczas przeszukania terenu policjantka znalazła i zabezpieczyła przedmiot przypominający broń, który 39-latek porzucił. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to plastikowa atrapa pistoletu.

Podejrzany trafił do policyjnego aresztu. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut za kierowanie gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi nawet do 3 lat więzienia.

