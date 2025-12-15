Logo strona główna
Trójmiasto

Dożywocie za śmierć partnerki

Podejrzany o zabójstwo 25-latki na osiedlu Zielony Trójkąt podczas doprowadzenia do prokuratury
Zabójstwo 25-letniej kobiety w Gdańsku
Źródło: TVN24
Robert G zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami. Kobieta zmarła, mężczyzna został skazany na dożywocie.

Na karę dożywotniego więzienia skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku Roberta G. za zabójstwo swojej partnerki Pauliny we wrześniu 2021 r. Mężczyzna będzie odbywał karę w warunkach terapeutycznych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński wyjaśnił, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego Roberta G. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 148 par. 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą mężczyzna będzie odbywał w warunkach terapeutycznych. O przedterminowe zwolnienie oskarżony będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

– Ponadto sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych, tytułem zadośćuczynienia, kwoty: po 300 tysięcy złotych (dla dwojga dzieci), po 100 tysięcy (dla rodziców) i 50 tysięcy (dla siostry). Wobec Roberta G. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – powiedział prokurator Duszyński.

W obecności dzieci zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami

Do zbrodni doszło 12 września 2021 r. W toku śledztwa ustalono, że między Robertem G. a jego partnerką Pauliną wielokrotnie dochodziło do kłótni na tle finansowym, zażywania przez Roberta G. środków psychoaktywnych i nadużywania alkoholu oraz sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

Gdańszczanka zginęła od licznych ciosów nożem, prokuratura przekazała nowe szczegóły

Gdańszczanka zginęła od licznych ciosów nożem, prokuratura przekazała nowe szczegóły

"Kilkadziesiąt ran". Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i areszt dla partnera 25-latki

"Kilkadziesiąt ran". Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i areszt dla partnera 25-latki

Polska

Jak informowała w sierpniu 2022 r. prokuratura, w miejscu zamieszkania, w obecności wspólnych małoletnich dzieci mężczyzna zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami, powodując szereg ran kłutych i ciętych twarzy, szyi, przedramion, wskutek czego pokrzywdzona zmarła.

Robert G. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach oddziału szpitalnego. W wydanej opinii biegli psychiatrzy wskazali, że mężczyzna w chwili czynu miał w pełni zachowaną zdolność zrozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocny.

Źródło: Google Maps

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Gadomski

