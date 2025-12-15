Dożywocie za śmierć partnerki

Zabójstwo 25-letniej kobiety w Gdańsku Źródło: TVN24

Na karę dożywotniego więzienia skazał w poniedziałek Sąd Okręgowy w Gdańsku Roberta G. za zabójstwo swojej partnerki Pauliny we wrześniu 2021 r. Mężczyzna będzie odbywał karę w warunkach terapeutycznych - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński wyjaśnił, że Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał oskarżonego Roberta G. winnym popełnienia zarzucanego mu czynu z art. 148 par. 2 pkt 1 k.k. (zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, którą mężczyzna będzie odbywał w warunkach terapeutycznych. O przedterminowe zwolnienie oskarżony będzie mógł ubiegać się po 30 latach.

– Ponadto sąd zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych, tytułem zadośćuczynienia, kwoty: po 300 tysięcy złotych (dla dwojga dzieci), po 100 tysięcy (dla rodziców) i 50 tysięcy (dla siostry). Wobec Roberta G. od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – powiedział prokurator Duszyński.

W obecności dzieci zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami

Do zbrodni doszło 12 września 2021 r. W toku śledztwa ustalono, że między Robertem G. a jego partnerką Pauliną wielokrotnie dochodziło do kłótni na tle finansowym, zażywania przez Roberta G. środków psychoaktywnych i nadużywania alkoholu oraz sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi.

Jak informowała w sierpniu 2022 r. prokuratura, w miejscu zamieszkania, w obecności wspólnych małoletnich dzieci mężczyzna zadał swojej partnerce kilkanaście ciosów nożami, powodując szereg ran kłutych i ciętych twarzy, szyi, przedramion, wskutek czego pokrzywdzona zmarła.

Robert G. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej w warunkach oddziału szpitalnego. W wydanej opinii biegli psychiatrzy wskazali, że mężczyzna w chwili czynu miał w pełni zachowaną zdolność zrozumienia jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocny.

