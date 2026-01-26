Droga wojewódzka numer 235 na Pomorzu całkowicie zablokowana

Do zdarzenia doszło w powiecie chojnickim

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Droga wojewódzka nr 235 została częściowo zablokowana z powodu trudnych warunków drogowych i zdarzeń, do których doszło na trasie Brusy – Męcikał oraz w rejonie Zalesia w woj. pomorskim.

Droga wojewódzka 235 częściowo nieprzejezdna Źródło: Google Maps

Jak przekazała policja, na wysokości miejscowości Brusy Jaglie samochód ciężarowy, ze względu na panujące warunki atmosferyczne, zablokował przejazd.

Policja apeluje o ostrożność

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Jak podkreślają, warunki pogodowe na drogach mogą zmieniać się dynamicznie. Policja zaleca dostosowanie prędkości do aktualnych warunków i stanu nawierzchni, unikanie gwałtownych manewrów oraz zachowanie bezpiecznego odstępu między pojazdami, zwłaszcza na odcinkach pozamiejskich.

– Jedźmy uważnie, bezpieczeństwo zależy od każdego z nas – zaapelowała st. asp. Magdalena Zblewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Chojnicach.

OGLĄDAJ: Uwaga, jest ślisko. Gdzie najbardziej?