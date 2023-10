Paralotniarz utknął na drzewie, z pomocą ruszyli strażacy

czytaj dalej

Straż graniczna jest po to, żeby nie dopuścić do tego, by intruz przedarł się przez granicę. Najpierw go ostrzega, potem strzela w powietrze, a potem strzela w intruza, jeśli trzeba - stwierdził poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz. Powiedział, że on sam "strzelałby tam, gdzie trzeba". Słowa Sośnierza komentowali w niedzielę politycy w "Kawie na ławę" w TVN24.