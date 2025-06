Sprzedawał laptopy z nielegalnym oprogramowaniem. Straty firm sięgają 180 tys. zł

Do zdarzenia doszło w powiecie człuchowskim na Pomorzu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do zdarzenia doszło w środę w Człuchowie w woj. pomorskim. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą dotarli do mężczyzny, który za pośrednictwem serwisu społecznościowego oferował do sprzedaży laptopy z wgranym nielegalnym oprogramowaniem diagnostycznym, przygotowywanym pod danego indywidualnego klienta.

- Jak się okazało 52-latek działał na szkodę kilku firm, do których należały oprogramowania pozyskane przez niego w przestępczy sposób. Mundurowi przyjęli zawiadomienie od przedstawiciela pokrzywdzonych firm, do którego należy ochrona praw autorskich i znaków towarowych - przekazała Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, dodając, że przedstawiciel wycenił wartość poniesionych strat na kwotę ponad 180 tysięcy złotych.

Może spędzić w więzieniu nawet 5 lat

Policjanci w miejscu zamieszkania mężczyzny zabezpieczyli różnego rodzaju nośniki danych, programy diagnostyczne, laptopy, komputer stacjonarny oraz inne urządzenia, które wykorzystywał do popełnienia przestępstwa.

Policjanci zabezpieczyli sprzęt i programy diagnostyczne, wykorzystywane do popełnienia przestępstwa Źródło: KWP Gdańsk

Zebrany na miejscu materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 52-latkowi jeszcze w tym samym dniu zarzutu kradzieży programów komputerowych. Mężczyźnie grozi mu 5 lat pozbawienia wolności.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo