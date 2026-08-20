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Trójmiasto

Od soboty walczyli z ogniem, pożar ugaszony

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Pożar odpadów w Chlewnicy ugaszony
Trwa dogaszanie pożaru w zakładzie utylizacji odpadów w Chlewnicy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KM PSP w Słupsku
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Po prawie pięciu dobach strażacy ugasili pożar w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Słupska. Ogień objął hale oraz składowiska odpadów o łącznej powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych.

Zakończyła się trwająca blisko pięć dni akcja gaśnicza w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Potęgowa. Informację o zakończeniu działań przekazano w czwartek, 20 sierpnia tuż po godzinie 10. Strażacy walczyli z ogniem od soboty, 15 sierpnia.

"Pożarem objęte zostały budynki, mienie ruchome oraz dwie kwatery składowe, na których magazynowano odpady" - informuje Komenda Miejska PSP w Słupsku.

Pięć dni walki z ogniem w Chlewnicy
Pięć dni walki z ogniem w Chlewnicy
Źródło zdjęcia: KM PSP w Słupsku

W akcji brało udział ponad 200 strażaków

W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało ponad 200 strażaków z 59 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Wojskowej Straży Pożarnej.

"Na potrzeby prowadzonych działań powołano sztab, wykorzystywano m. in. bezzałogowe statki powietrzne do prowadzenia ciągłego rozpoznania, ponadto stale monitorowano stan powietrza w rejonie pożaru przez funkcjonariuszy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni" - czytamy w komunikacie straży pożarnej.

Pożar odpadów w Chlewnicy ugaszony
Pożar odpadów w Chlewnicy ugaszony
Źródło zdjęcia: KM PSP w Słupsku

W trakcie działań strażacy zbudowali siedem magistrali wodnych o łącznej długości ponad sześciu kilometrów, którymi tłoczono wodę z okolicznych zbiorników. Ratownicy ugasili hale o łącznej powierzchni ponad pięciu tysięcy metrów kwadratowych oraz kwaterę składową o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Po niemal pięciu dobach intensywnej pracy pożar został całkowicie ugaszony.

Siedmiu strażaków potrzebowało pomocy medycznej

W pożarze nikt z mieszkańców i pracowników nie został poszkodowany. W pobliżu zakładu nie ma budynków mieszkalnych. Pomocy medycznej wymagało natomiast siedmiu strażaków biorących udział w akcji gaśniczej. Sześciu na skutek przegrzania i odwodnienia, jeden skręcił kostkę przy punkcie poboru wody.

Stan powietrza od poniedziałku nie wymagał już monitorowania. Wcześniej na bieżąco sprawdzała go grupa ratownictwa chemicznego z Gdyni. Strażacy w sobotę i w kolejnych dniach informowali, że nie ma zagrożenia dla zdrowia mieszkańców gminy Potęgowo, w której znajduje się zakład objęty pożarem. Jednocześnie zalecali stosowanie się do wydanego przez gminę komunikatu z apelem o zamknięcie okien i drzwi oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, szczególnie w miejscach, w których wyczuwalny jest dym.

W środę służby, które będą ustalać przyczynę pożaru, mogły już rozpocząć oględziny w spalonych halach. Nie mogły ich jeszcze prowadzić przy kwaterze odpadów znajdującej się w wolnej przestrzeni zakładu. W czwartek i ten teren został im przekazany przez strażaków.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy odbierał odpady od ponad 200 tysięcy mieszkańców i firm z kilkunastu gmin w regionie. Aktualnie odpady trafiają do innych instalacji w regionie. Zakład, według wstępnych deklaracji spółki, ma zostać odbudowany. 

Źródło: tvn24.pl/PAP
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Tagi:
pożarwojewództwo pomorskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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