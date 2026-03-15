Tragedia na drodze na Hel. Nie żyje kobieta

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 7.15 w Chałupach na trasie Hel – Władysławowo. Auto osobowe zderzyło się z dostawczym.
- Kierująca samochodem osobowym była zakleszczona w pojeździe. Strażacy ewakuowali ją z wraku i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Niestety stwierdzono zgon kobiety - mówi nam młodszy aspirant Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Doszło do czołowego zderzenia
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 19-letni kierowca auta dostawczego zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadąc 50-letnią kierującą volkswagena golfa.
- Mieszkanka powiatu puckiego zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo. Zginęła na miejscu 19-letni kierowca mercedesa nie odniósł obrażeń. Był trzeźwy - informuje aspirant sztabowy Joanna Samula z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.
W miejscu zdarzenia obowiązuje ruch wahadłowy. Policja ustala szczegóły wypadku.
