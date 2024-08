Dziecko wpadło do Wisły. Rodzice 6-latki byli pijani

Pijani rodzice opiekowali się 6-letnią dziewczynką, która wpadła do Wisły. Ojciec dziecka nie był w stanie precyzyjnie wskazać miejsca wypadku, więc wyjechał naprzeciw karetce. Zarówno on, jak i matka, usłyszeli zarzuty. Ich córka wciąż przebywa w szpitalu.

Do wypadku na Żuławach w gminie Cedry Wielkie (woj. pomorskie) doszło w miniony weekend. 6-letnia dziewczynka wpadła do Wisły. Ojciec dziecka, usiłując zgłosić wypadek, nie potrafił wskazać dyżurnemu dokładnej lokalizacji. Załoga karetki z prośbą o pomoc w odnalezieniu miejsca zdarzenia zwróciła się do policji w Pruszczu Gdańskim. Naprzeciw karetce, w kierunku zabudowań, wyjechał też ojciec dziewczynki.