Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły

Kierowała pod wpływem środków odurzających. Odwiozła dziecko do szkoły
Kierowała pod wpływem środków odurzających. Odwiozła dziecko do szkoły
Źródło: KPP Bytów
Bytowscy policjanci zatrzymali do kontroli 37-letnią kierującą, u której test wykazał obecność amfetaminy w organizmie. Kobieta zdążyła wcześniej odwieźć dziecko do szkoły.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 8.40. Bytowscy policjanci patrolujący okolice jednej ze szkół zatrzymali do kontroli drogowej 37-letnią mieszkankę miasta.

- W trakcie czynności funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości oraz test na obecność środków odurzających. Wynik potwierdził, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem amfetaminy - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

Ustalili również, że chwilę wcześniej zdążyła już odwieźć swoje dziecko do szkoły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wjechała do rowu
Pijana matka wiozła dwójkę dzieci. Wjechała do rowu
Lublin
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Obywatelskie zatrzymanie pijanej kobiety. Chciała jechać autem z kilkumiesięcznym dzieckiem
Poznań
Pijana matka wiozła trójkę swoich dzieci, 5-latka w ciężkim stanie
Pijana wiozła trójkę dzieci. Pięciolatka w ciężkim stanie
Kujawsko-Pomorskie

Sprawą zajmą się sądy

Sprawa została objęta dalszym postępowaniem, a o losie kobiety zdecyduje sąd. Dodatkowo, z uwagi na dobro dziecka, materiały sprawy zostaną przekazane także do sądu rodzinnego.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: KWP Gdańsk

Źródło zdjęcia głównego: KPP Bytów

Udostępnij:
TAGI:
dzieckoDrogi w PolscePolicjaPomorzeBytów
Czytaj także:
imageTitle
Jeździł w drużynie z Kwiatkowskim, trafił do polskiej grupy
EUROSPORT
shutterstock_2633418365
Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadną raty
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany
Podczas awantury postrzelił siedmiolatkę
Łódź
imageTitle
Polki walczą o półfinał mistrzostw świata
RELACJA
Karol Nawrocki przed wylotem do USA
To oni towarzyszą Nawrockiemu w USA. Skład delegacji
Polska
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
WARSZAWA
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Chiny pobiły niechlubny rekord
METEO
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
WARSZAWA
shutterstock_2650061865
W Polsce przybywa lekarzy. Ale to nie zaspokoi potrzeb pacjentów
Zdrowie
Akcja policjantów (zdjęcie ilustracyjne)
Śmigłowce i granaty hukowe. Duża akcja policji
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Thriller w pierwszym ćwierćfinale mistrzostw świata. Czekały 15 lat
EUROSPORT
Adam Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
BIZNES
EN_01656199_0493
Zagrał w "Szczękach". Do dziś zarabia jako "chłopiec zabity przez rekina"
Kultura i styl
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Będą "destabilizować Polskę". Ukraińcy znowu na celowniku
Michał Istel
Władimir Putin, Xi Jinping w Pekinie
Mikrofony zarejestrowały fragment rozmowy Putina z Xi. Czego dotyczyła?
Świat
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
METEO
Karol Nawrocki
Trump zobaczy w Nawrockim partnera w tej sprawie? "Możliwość współpracy"
Polska
Zagraniczne media komentują wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w USA
"Uważnie obserwowana". Światowe media o wizycie Nawrockiego w USA
Świat
Antoni Macierewicz w Sejmie
Antoni Macierewicz usłyszał zarzut
Polska
kim
Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?
Świat
trybunal
"Niegodne!" krzyczy sędzia Trybunału Stanu, a potem zrzuca innego z krzesła
Polska
Złodziej wyniósł ze sklepu towar za ponad 1600 zł
Wypełnił wózek i wyszedł bez płacenia
Wrocław
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
WARSZAWA
imageTitle
54 lata i wciąż kopie. W jednym klubie z synami
EUROSPORT
Magdalena Ejsmont
"Łowczyni szpiegów" wraca do służb specjalnych
Robert Zieliński
Tragedia na polu pod Wieluniem
Tragedia na ściernisku. Nie żyje 70-latek
Łódź
Donald Trump
Trump komentuje pogłoski o swoim stanie zdrowia
Świat
shutterstock_2131152344 LOTNISKO Humberto Delgado w Lizbonie
Opóźnione loty i chaos na lotniskach. Ruszył kilkutygodniowy strajk
BIZNES
shutterstock_2622075109
Wielka umowa o wolnym handlu. Jest zielone światło
BIZNES
meningokoki shutterstock_2394299461
Przypomina zwykłą infekcję, a może zabić w kilkanaście godzin
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica