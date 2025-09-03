Była pod wpływem narkotyków i odwiozła dziecko do szkoły

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, około godziny 8.40. Bytowscy policjanci patrolujący okolice jednej ze szkół zatrzymali do kontroli drogowej 37-letnią mieszkankę miasta.
- W trakcie czynności funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości oraz test na obecność środków odurzających. Wynik potwierdził, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem amfetaminy - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.
Ustalili również, że chwilę wcześniej zdążyła już odwieźć swoje dziecko do szkoły.
Sprawą zajmą się sądy
Sprawa została objęta dalszym postępowaniem, a o losie kobiety zdecyduje sąd. Dodatkowo, z uwagi na dobro dziecka, materiały sprawy zostaną przekazane także do sądu rodzinnego.
