Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Atak na 12-latka w Bytowie. Policja zatrzymała dwie osoby

|
Kobieta zamieszana w pobicie 12-latka sama zgłosiła się na komendę
Oficer prasowy bytowskiej komendy o ataku na 12-latka
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Bytów
Dwoje podejrzanych usłyszało zarzuty w sprawie naruszenia nietykalności 12-latka w Bytowie (woj. pomorskie). Sprawa ma związek z nagraniem, które trafiło do sieci.

Policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 20-latkę oraz 31-letniego mężczyznę w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej 12-letniego chłopca w centrum Bytowa (woj. pomorskie). Sprawa ma związek z nagraniem, które od kilku dni było szeroko komentowane w ogólnopolskich mediach.

Jak wyjaśnił nam sierż. szt. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie, pomiędzy dorosłymi a jeżdżącymi na rowerach nastolatkami doszło do słownej sprzeczki, która przerodziła się w agresję. Jeden z chłopców odjechał, a drugi - który pozostał na miejscu - został zaatakowany przez parę.

Dodał, że do zatrzymania mężczyzny doszło wczoraj rano, tuż po tym, jak prokuratura zdecydowała o objęciu postępowania ściganiem z urzędu. Wcześniej z takim wnioskiem wystąpili bytowscy śledczy, powołując się na okoliczności sprawy.

Nastolatek pobity i okradziony przed meczem. Jest akt oskarżenia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nastolatek pobity i okradziony przed meczem. Jest akt oskarżenia

Wrocław

Kobieta sama zgłosiła się na komendę

Podejrzana 20-latka, która - jak ustalono - brała udział w zdarzeniu wspólnie z mężczyzną, sama stawiła się na komendę. Oboje usłyszeli w prokuraturze zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz spowodowania u niego obrażeń na czas poniżej siedmiu dni. Prokurator zakwalifikował czyn jako chuligański.

Kobieta zamieszana w pobicie 12-latka sama zgłosiła się na komendę
Kobieta zamieszana w pobicie 12-latka sama zgłosiła się na komendę
Źródło zdjęcia: KPP Bytów

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym dozór policyjny, zakaz opuszczania miejsca pobytu bez zgody prokuratury lub sądu, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego i kontaktowania się z nim oraz zakaz opuszczania kraju. Za zarzucane przestępstwo grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Google Maps
TVN24
Dowiedz się więcej:

TVN24

Na żywo
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
28 min
pc
Pułapka, w którą wpadają miliony Polaków. Ekspert: płacimy podwójnie
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
dzieckoPobicieBytówPolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Dziesięć osób w aucie, zginęli dwaj 18-latkowie. Jechali w bagażniku
Lublin
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
Trójmiasto
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
Kraków
Zatrzymanie, cudzoziemcy, straż graniczna
Wpuszczą "setki tysięcy migrantów"? Komu ma pomóc ta ustawa
Michał Istel
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
Dom, w którym mieszkała Helenka
Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia
Lubuskie
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Donald Trump
Trump nie pojawi się na ślubie syna? "Mam sprawę zwaną Iranem"
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
Polska
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Maki, pogoda, ciepło, słońce
Lato pod koniec maja. Jak długo z nami zostanie
METEO
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
Polska
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
Wypadek na Puławskiej
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Nowy konsulat USA w Nuuk
Plecami do konsulatu. Tak zareagowali na nową placówkę
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
Polska
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Świat
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
BIZNES
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
BIZNES
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
Świat
29-letni operator ładowarki był pijany
Wsiadł pijany za stery ładowarki. Do policyjnej kamery pomachał butelkami po alkoholu
WARSZAWA
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica