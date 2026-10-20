Trójmiasto Były funkcjonariusz SOP pozostanie w areszcie. Jest podejrzany o zabójstwo córki Oprac. Natalia Grzybowska |

Zaatakował rodzinę po grze w karty. Nie żyje czterolatka Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Kowala/PAP

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Sąd Okręgowy w Słupsku po raz kolejny przedłużył tymczasowe aresztowanie Piotra K., podejrzanego o zabójstwo czteroletniej córki i usiłowanie zabójstwa czterech członków rodziny. Mężczyzna pozostanie w areszcie do 21 stycznia 2027 roku.

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Słupsku, decyzja zapadła w piątek, 16 października.

Doprowadzenia Piotra K. na kwietniowe posiedzenie aresztowe Sądu Rejonowego w Słupsku Źródło zdjęcia: Piotr Kowala/PAP

To kolejna taka decyzja w tej sprawie. W kwietniu i lipcu 2026 roku sąd również uwzględnił wnioski prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Wcześniej okres ten wyznaczono najpierw do 25 lipca, a następnie do 23 października tego roku

Prokuratura czeka na opinię psychiatryczną

Na początku czerwca 2026 roku Sąd Okręgowy w Słupsku zarządził wobec Piotra K. obserwację psychiatryczną na okres czterech tygodni. Zakończyła się ona pod koniec lipca. Obecnie prokurator prowadzący postępowanie oczekuje na sporządzenie opinii psychiatrycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prokuraturę dokument powinien zostać wydany do końca października.

Wcześniej dwóch biegłych psychiatrów przeprowadziło jednorazowe badanie podejrzanego w warunkach ambulatoryjnych. Uznali jednak, że na tej podstawie nie są w stanie wydać jednoznacznej opinii dotyczącej jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów. Dlatego konieczne było przeprowadzenie obserwacji w warunkach szpitalnych.

Tragedia podczas rodzinnej gry w karty

Do tragedii doszło 26 stycznia w Ustce. Piotr K., wówczas 44-letni funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, spędzał tam ferie zimowe z żoną i dziećmi u teściów. Jak informowało wcześniej TVN24, rodzina przebywała na miejscu od kilku dni.

Miejsce ataku nożownika w Ustce Źródło zdjęcia: TVN24

Około godziny 21.30, po zakończonej grze w karty, mężczyzna miał zaatakować nożem członków rodziny w mieszkaniu teściów. Czteroletnia córka Piotra K. doznała 14 ran kłutych w okolicy klatki piersiowej. Mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji dziewczynka zmarła.

Atak nożownika w Ustce Źródło zdjęcia: Mariusz Jasłowski

Żona podejrzanego, jego syn oraz teściowie trafili do szpitali z ranami ciętymi i kłutymi. Jak podała prokuratura, mimo obrażeń zdołali uciec z mieszkania.

Z opinii biegłego z zakresu badań fizykochemicznych wynika, że w chwili zdarzenia Piotr K. był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków ani innych substancji psychoaktywnych.

Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa córki oraz zarzuty usiłowania zabójstwa czterech kolejnych osób: żony, syna i teściów. Przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale podczas składania wyjaśnień nie odniósł się do przebiegu wydarzeń. Według prokuratury wcześniej nie był karany sądownie.

Piotr K. jest byłym funkcjonariuszem Służby Ochrony Państwa. Służył w tej formacji przez 23 lata. Po tragedii został zawieszony w obowiązkach, a następnie wydalony ze służby.

Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.