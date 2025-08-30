Logo strona główna
Trójmiasto

Stoczniowa brama w pomarańczowym proszku. Policja zatrzymała pięcioro aktywistów

Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
POLICJA
Tuż przed 45. rocznicą Porozumień Sierpniowych aktywiści Ostatniego Pokolenia spryskali pomarańczowym proszkiem tablice z 21 postulatami i historyczną Bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej. Policja mówi o akcie wandalizmu i zatrzymaniach, aktywiści o proteście przeciwko współczesnym zagrożeniom.

- Nie ma przyzwolenia na akty wandalizmu i chuligańskie zachowania, zwłaszcza gdy obiektem ataku są zabytki - mówi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W sobotę około godziny 9.30 przy Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej pojawiła się grupa aktywistów Ostatniego Pokolenia. Wśród nich obecny był Paweł Kasprzak - były działacz pierwszej Solidarności na Dolnym Śląsku i lider Obywateli RP oraz 19-letni Rafał Nowosada. 

Akcja aktywistów w Gdańsku
Akcja aktywistów w Gdańsku
Źródło: Ostatnie Pokolenie

Według policjantów grupa zachowywała się podejrzanie, dlatego osoby te zostały wylegitymowane. - Podczas legitymowania dwie z nich (z tych osób - przyp. red.) wyjęły z plecaka i torby gaśnice, z których następnie rozpyliły pomarańczowy proszek. W wyniku zdarzenia została m.in. zanieczyszczona elewacja budynku wpisanego do rejestru zabytków - poinformował Chrzanowski.

Policja nie ma wątpliwości, że doszło tu do aktu wandalizmu. Aktywiści inaczej oceniają sytuację.

- (Aktywiści - przyp. red.) zrobili to dlatego, że sierpniowe rewolucje Solidarności to nie może być pomnik. To nie może być święto, gdzie raz do roku składamy kwiaty. Solidarność walczyła o prawa pracownicze o równość, o przyszłość, o życie dla przyszłych pokoleń. To jest to o, co walczy Ostatnie Pokolenie - twierdzi Julia Keane z Ostatniego Pokolenia.

Policja zatrzymała pięć osób
Policja zatrzymała pięć osób
Źródło: Ostatnie Pokolenie

Sprawdzają monitoring

Na nagraniach i zdjęciach widać, że policjanci obezwładnili członków Ostatniego Pokolenia. Trzy kobiety w wieku 18, 23 i 24 lat oraz dwaj mężczyźni w wieku 23 i 64 lat zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu, gdzie mają zostać wykonane dalsze czynności.

- Policjanci zabezpieczyli ślady, sporządzili dokumentację fotograficzną oraz przeprowadzili oględziny. Funkcjonariusze sprawdzają również zapisy monitoringów, aby dokładnie ustalić przebieg zdarzenia - przekazał Chrzanowski.

Najprawdopodobniej w niedzielę zatrzymani usłyszą zarzuty. Policja przypomina, że za  zniszczenie zabytku grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia grozi kara  5 lat więzienia. Za pomocnictwo w popełnieniu przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
Policjanci zatrzymali uczestników zdarzenia
Źródło: KMP Gdańsk

"Walczymy, by interesy ludzi, a nie elit, były na pierwszym miejscu"

Grupa Ostatnie Pokolenie mówi o sobie, że jest ruchem obywatelskiego nieposłuszeństwa. Głównymi postulatami jej członków są: tani transport publiczny dla wszystkich obywateli Polski oraz zwiększenie inwestycji w kolej i komunikację zbiorową. 

Tuż po zajściu w Gdańsku, aktywiści poinformowali, że miejsce i czas zdarzenia nie są przypadkowe.

- Ostatnie Pokolenie kontynuuje polską tradycję bezprzemocowego oporu. Czy to się podoba czy nie, jesteśmy spadkobiercami Sierpnia 80. roku. Nie będziemy traktować jej jak pomnika, bo naszym obowiązkiem jest krzyczeć: ta walka jeszcze się nie skończyła! Tak, jak Solidarność, żądamy, aby wyprowadzić Polskę z sytuacji kryzysowej. Tak, jak Solidarność, walczymy o to, by interesy ludzi, a nie elit, były na pierwszym miejscu - przekazała Melania Krakowiak z Ostatniego Pokolenia.

Aktywiści są przekonani, że tylko solidarnością można "odpowiedzieć na niebezpieczeństwo zapaści klimatycznej, zatrzymać wzrost skrajnej prawicy czy nierówności" . "Póki władza jest w rękach najbogatszych, a zwykli ludzie się nie zjednoczą, aby o siebie walczyć, nic się nie zmieni" - przekazali w komunikacie.

Chcieli przykleić baner do pomnika przed Pałacem Prezydenckim

Chcieli przykleić baner do pomnika przed Pałacem Prezydenckim

WARSZAWA
Nieoczekiwany sojusz. "Zero planu, zero strategii, zero wstydu"

Nieoczekiwany sojusz. "Zero planu, zero strategii, zero wstydu"

WARSZAWA
Autorka/Autor: aa/tok

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: KMP Gdańsk

