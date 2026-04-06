Samochód uderzył w bariery, most zamknięty do odwołania

Bolszewo. Auto zatrzymało się na barierkach, most zamknięty Źródło: KPP w Wejherowie

W poniedziałek rano Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło w Bolszewie. Samochód osobowy uderzył w bariery na moście i stanął w poprzek.

"Dziś rano policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Bolszewie, w rejonie ulicy Polnej. Mercedes uderzył w barierki mostu nad rzeką. Na miejsce natychmiast skierowano patrol wejherowskiej drogówki" - podała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Most został zamknięty do odwołania dla ruchu pieszych i pojazdów.

"Infrastruktura jest poważnie uszkodzona, miejsce zostało zabezpieczone taśmą. Objazd może się odbywać przez miejscowość Orle. Informacja o uszkodzeniach została przekazana do zarządcy drogi z prośbą o naprawę infrastruktury" - przekazała wejherowska policja.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

