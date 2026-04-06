Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Samochód uderzył w bariery, most zamknięty do odwołania

|
Auto zatrzymało się na barierkach, most zamknięty
Bolszewo. Auto zatrzymało się na barierkach, most zamknięty
Źródło: KPP w Wejherowie
Kierowca samochodu osobowego uderzył w bariery mostu w Bolszewie. Przeprawa została uszkodzona i zamknięta do odwołania dla ruchu pieszych i pojazdów.

W poniedziałek rano Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło w Bolszewie. Samochód osobowy uderzył w bariery na moście i stanął w poprzek.

"Dziś rano policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Bolszewie, w rejonie ulicy Polnej. Mercedes uderzył w barierki mostu nad rzeką. Na miejsce natychmiast skierowano patrol wejherowskiej drogówki" - podała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Źródło: KPP w Wejherowie

Most został zamknięty do odwołania dla ruchu pieszych i pojazdów.

"Infrastruktura jest poważnie uszkodzona, miejsce zostało zabezpieczone taśmą. Objazd może się odbywać przez miejscowość Orle. Informacja o uszkodzeniach została przekazana do zarządcy drogi z prośbą o naprawę infrastruktury" - przekazała wejherowska policja.

Źródło: KPP w Wejherowie

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Wejherowie

Udostępnij:
Tagi:
WypadekWejherowoPolicja
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

