Samochód uderzył w bariery, most zamknięty do odwołania

W poniedziałek rano Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło w Bolszewie. Samochód osobowy uderzył w bariery na moście i stanął w poprzek.
"Dziś rano policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Bolszewie, w rejonie ulicy Polnej. Mercedes uderzył w barierki mostu nad rzeką. Na miejsce natychmiast skierowano patrol wejherowskiej drogówki" - podała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.
Most został zamknięty do odwołania dla ruchu pieszych i pojazdów.
"Infrastruktura jest poważnie uszkodzona, miejsce zostało zabezpieczone taśmą. Objazd może się odbywać przez miejscowość Orle. Informacja o uszkodzeniach została przekazana do zarządcy drogi z prośbą o naprawę infrastruktury" - przekazała wejherowska policja.
Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
