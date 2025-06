Parkujesz, opłata pobierze się sama. Powstaje nowy system

Singapur Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Władze Singapuru chcą ułatwić pobieranie opłat za parkowanie.

Dzięki czujnikom zamontowanym w jezdni należna opłata ma pobrać się automatycznie.

Po testach ma ruszyć program pilotażowy.

Nad testami nowego rozwiązania czuwają singapurskie Władze ds. Miejskiej Przebudowy (URA). Jak w poniedziałek opisuje lokalna gazeta "The Straits Times", mają one potrwać od października 2025 roku do lipca 2026 roku na jednym z parkingów, na którym mają zostać zainstalowane specjalne czujniki wykrywające pojazd.

Automatyczna opłata za parking

Czujniki mają być płaskie i pozwalać na przejechanie po nich samochodem. Ich działanie ma polegać na tym, że będą wykrywać, kiedy samochód wjeżdża lub wyjeżdża z miejsca parkingowego. Następnie dzięki technologii Bluetooth mają one automatycznie przetwarzać płatności za parkowanie.

10-miesięczne testy mają pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak efektywne będzie wykrywanie przez czujniki parkującego pojazdu. Po tym czasie planowany jest w pełni operacyjny program pilotażowy dla kolejnych parkingów.

Obecnie w Singapurze URA zarządza około 13 tys. miejscami parkingowymi. By zapłacić za parkowanie, kierowcy korzystają z papierowych biletów lub aplikacji mobilnej. "Jeśli inicjatywa odniesie sukces, może radykalnie uprościć parkowanie w Singapurze, oferując kierowcom w pełni zautomatyzowany, bezdotykowy system" - piszą media.