"Firmy mają wywalone, bo najważniejszy jest zasięg"

Kluczowe fakty:
- Szacuje się, że 15 procent polskich influencerów wykorzystuje treści z udziałem dzieci w celach komercyjnych;
- Za jedną publikację reklamową najwięksi twórcy internetowi mogą zarobić około 15-25 tysięcy złotych; ci mniejsi zadowalają się barterem, czyli w zamian za reklamę otrzymują na przykład promowany krem;
- Eksperci ostrzegają przed skutkami sharentingu, czyli nadmiernego pokazywania dzieci w mediach społecznościowych, ponieważ treści te mogą stać się pożywką dla pedofilów.
Natalia Szostak: Czy pokazywanie dzieci w mediach społecznościowych się opłaca?