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Palantir nie jest zwykłą firmą technologiczną. Założony w 2003 roku, w cieniu amerykańskiej wojny z terroryzmem po zamachach z 11 września, od ponad dwóch dekad rozwija oprogramowanie wykorzystywane przez wojsko, wywiad i instytucje państwowe. Jego systemy służą do łączenia danych z wielu źródeł, prowadzenia zaawansowanych analiz i wspierania decyzji operacyjnych.

Działalność amerykańskiego giganta analityki danych owiana jest tajemnicą. Dostarcza swoje rozwiązania m.in. Pentagonowi i CIA. Spółka została założona przez Petera Thiela - miliardera, współtwórcę PayPala oraz jednego z pierwszych inwestorów Facebooka.

To właśnie Thiel zapewnił pierwszą pracę obecnemu wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'owi w swoim funduszu Mithril Capital, a później wspierał finansowo jego kampanię do Senatu.

Od miesięcy Palantir zabiega o kontrakt z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej na Maven Smart System - system analizy pola walki oparty na sztucznej inteligencji, stworzony pierwotnie dla Pentagonu i używany dziś także przez NATO - jak ustaliliśmy w tvn24.pl. Na razie jednak strony nie wyszły poza podpisanie listu intencyjnego.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak Kamysz oraz prezes Palantir Technologies Alex Karp Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka / PAP

"Pracownik Palantir Technologies"

W sierpniu 2023 roku, niespełna miesiąc przed Krynica Forum, "Gazeta Prawna" publikuje - oznaczony jako "artykuł partnerski" - wywiad z dr. Bolesławem Piaseckim. Rozmówca jest przedstawiony jako kierownik studium podyplomowego "Służby Specjalne" na Akademii Sztuki Wojennej.