Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Zapadlisko przez szczury? Zaskakujące odkrycie w centrum miasta

|
Szczury w kanalizacji
Zaskakujące odkrycie pod powierzchnią ulicy
Źródło wideo: ZWiK w Szczecinie
Źródło zdj. gł.: ZWiK w Szczecinie
W Szczecinie zapadł się fragment ulicy. Przyczyną nie była awaria rur, lecz szczury. Gryzonie podkopały ulicę Emilii Plater - pod ziemią odkryto rozległą sieć tuneli. Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi monitoring kolejnych ulic w mieście.

Zapadł się fragment ulicy w Szczecinie. Do zdarzenia doszło podczas przebudowy ul. Emilii Plater na odcinku pomiędzy ul. Miedzianą a ul. Firlika. Przyczyną nie była awaria kanalizacji, ale szczury.

- Tego odkrycia dokonaliśmy po tym, jak na ulicy Emilii Plater pojawiło się zapadlisko, a ponieważ w grę wchodzi okolica naszej infrastruktury, to zawsze wzywają nas na miejsce i my swoją kamerą sprawdzamy, co się dzieje. Tak było i tym razem - powiedziała nam Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie.

Szczury w rurach kanalizacyjnych w Szczecinie
Szczury w rurach kanalizacyjnych w Szczecinie
Źródło zdjęcia: ZWiK w Szczecinie

Kolonia szczurów pod asfaltem

Pracownicy ZWiK po dotarciu na miejsce zapadliska odkryli pod ziemią kolonię szczurów. Po zerwaniu asfaltu okazało się, że ziemia pod nawierzchnią jest rozpulchniona i mocno naruszona. Szczurze korytarze znacząco przyspieszyły wymywanie gruntu, co doprowadziło do powstania widocznego zapadliska.

Czytaj też: Szczury patoinfluencerki opanowały kamienicę w centrum Szczecina

- Okazało się, że jest tam dużo różnych gniazd i tuneli. Szczury wydrążyły w ziemi swoje ścieżki i kanały. Przegryzły też uszczelki w łącznikach, bo tam jest kanał ogólnospławny. Naprawiliśmy szkody, które gryzonie wyrządziły w tym miejscu - dodała Hanna Pieczyńska.

Teraz ZWiK prowadzi kontrolę w innych miejscach Szczecina. Stan kanalizacji monitorowany jest przy pomocy zdalnie sterowanego robota z kamerami, który zjeżdża pod ziemię, do kanałów. W miejscach prowadzonych kontroli będą tymczasowe ograniczenia w ruchu.

Szczury rozmnażają się dzięki mieszkańcom. Poznań walczy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szczury rozmnażają się dzięki mieszkańcom. Poznań walczy

Poznań

Ile szczurów żyje w Polsce

Szacuje się, że w Polsce żyje około 19 milionów szczurów, to znaczy, że jeden gryzoń przypada na dwóch mieszkańców. Największe szczurze kolonie znajdują się w dużych miastach. W takich aglomeracjach, jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ich liczba może nawet przewyższać liczbę mieszkańców. Szczury szybko się rozmnażają, dlatego w Polsce deratyzacja jest obowiązkiem każdego właściciela, posiadacza bądź zarządcy nieruchomości. Obowiązek taki wynika z art. 22 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ponadto każda gmina w swoim regulaminie utrzymania czystości i porządku określa w okresie wiosennym i jesiennym terminy i zakres deratyzacji na swoim terenie. 

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
pc
"Starsze pokolenie odeszło. Jest nie do zastąpienia"
Monika Olejnik
1 godz 16 min
pc
Czar prysł?
Sekcja Archeo
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
Udostępnij:
Tagi:
SzczecinSzczuryKanalizacja
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Gawkowski Nowacka
Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii i zakaz smartfonów w szkołach. Jest decyzja rządu
BIZNES
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
pap_20231206_120
Śmierć 21-latki na pasach. Ustalenia prokuratury
Poznań
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Polska
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
Polska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Świat
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
Kraków
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Awaria pociągu na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
USA gotowe "otwarte na rozmowy" o broni atomowej. Polska wśród zainteresowanych
Świat
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
Poseł Konfederacji: jestem przeciwny metodzie in vitro
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Zbigniew Ziobro
Polska wystąpiła o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Zakrzówek
Popularne kąpielisko zamknięte. W wodzie tajemnicza substancja
Kraków
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek zniszczył siekierą drzwi wejściowe do szkoły
Podkarpacie
Bitcoin krypto
Bitcoin najniżej od dwóch miesięcy. Inwestorzy reagują na geopolitykę
BIZNES
52 min
Wołodymyr Zełenski
Katastrofalna decyzja Zełenskiego. "Będzie miała ogromne konsekwencje polityczne"
News Michalskiego
imageTitle
Regulaminowy paradoks Chwalińskiej. Awansu jest pewna, gry w Wimbledonie nie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica