Po kontroli drogowej zawieźli kierowcę do więzienia

Wrzosowo (woj. zachodniopomorskie) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do zdarzenia doszło w miejscowości Wrzosowo w godzinach popołudniowych. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, którego kierowca miał posiadać sądowy zakaz kierowania. Mężczyzna wysiadł z auta i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Młodszy aspirant Katarzyna Jasion, oficer prasowa policji w Kamieniu Pomorskim, przekazała, że 41-latek był mocno pobudzony i zachowywał się nerwowo.

-Mężczyzna miał zażyć wcześniej amfetaminę, więc została mu pobrana krew do dalszych badań. Dodatkowo po sprawdzeniu go w policyjnych systemach wyszło na jaw, że posiada pięć zakazów prowadzenia pojazdów i był poszukiwany do odbycia ośmiu miesięcy więzienia za wcześniejsze przewinienia - dodała.

CZYTAJ TAKŻE: Zajmował się przestępczością narkotykową. Prokuratura: były policjant sam zaczął handlować, stanie przed sądem

Mieszkaniec gminy Kamień Pomorski został zatrzymany i przewieziony do zakładu karnego.

41-latek został zatrzymany w miejscowości Wrzosowo Źródło: KPP Kamień Pomorski

Mężczyzna posiadał pięciokrotny zakaz prowadzenia pojazdów Źródło: KPP Kamień Pomorski

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo