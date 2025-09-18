Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

Miasto wygrało proces ze Skarbem Państwa

|
Urząd Miasta Szczecinek
"W tym przypadku wydaliśmy w tych latach ponad sześć milionów złotych, a otrzymaliśmy ponad dwa miliony"
Źródło: TVN24
Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał wyrok w sprawie wieloletniej batalii gminy Szczecinek ze Skarbem Państwa. Powodem procesu były niewystarczające pieniądze na realizację zadań zleconych przez wojewodę. Wyrok jest nieprawomocny.

Gmina Szczecinek wniosła do Sądu Okręgowego w Szczecinie powództwo o zapłatę kwoty ponad czterech milionów złotych za szkodę, jaką poniosła w związku z tym, że nie otrzymała pełnej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Mateusz Sienkiewicz z Urzędu Miasta w Szczecinku powiedział, że sprawa dotyczy lat 2005-2014 i chodzi m.in. o środki na wydawanie dowodów osobistych, organizację wyborów czy organizację opieki społecznej.

- Są to takie zadanie, które samorządom zleca wojewoda i przeznacza na to odpowiednie środki. W tym przypadku wydaliśmy w tych latach ponad sześć milionów złotych, a otrzymaliśmy ponad dwa miliony. Były to kwoty niedoszacowane, otrzymaliśmy mniej środków niż powinniśmy - wyjaśnił.

Po prawie 10-letniej rozprawie sądowej zapadł nieprawomocny wyrok.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Deweloper się obraził i pozywa. Adwokat: zatańczymy to tango

Deweloper się obraził i pozywa. Adwokat: zatańczymy to tango

Filip Czekała
Ruszył proces o 111 milionów złotych dla Szczecina. Pozwany Skarb Państwa

Ruszył proces o 111 milionów złotych dla Szczecina. Pozwany Skarb Państwa

Dotacje nie pokrywały całych kosztów zadań

- Gmina realizuje zadania własne oraz zadania zlecone jej przez administrację rządową i właśnie o te ostatnie chodziło w tej sprawie. Gmina wykazała większość poniesionych przez siebie kosztów osobowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych. Otrzymywała dotacje, które prawidłowo wydatkowała, ale które nie pokrywały całych kosztów zadań zleconych. Administracja rządowa na bieżąco o tym wiedziała - wyjaśnił sędzia Konrad Kujawa, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Jak dodał, sąd - posiłkując się opinią biegłej z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw - ustalił, że liczba etatów została prawidłowo określona przez gminę, jak również wynagrodzenie dla osób świadczących pracę przy realizacji zadań zleconych było odpowiednie. - Gmina wykazała także inne wydatki, które ponosiła na realizację zadań zleconych, a które sąd szczegółowo zbadał i wymienił w uzasadnieniu wyroku. Zasądzając zdecydowaną większość dochodzonego powództwa, to jest ponad 3,2 mln złotych, powołał się na artykuł 49 ustęp 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z którego wynika, że dotacja musi być przyznana w wysokości umożliwiającej wykonanie wszystkich zadań zleconych - przekazał sędzia.

Jednocześnie sąd stwierdził, że otrzymanie niepełnej dotacji "nie zwalnia gminy z obowiązku realizacji zadań zleconych".

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Matylda Rozpędek/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
ZachodniopomorskieSzczecinekSamorządSprawy sądowe w PolsceWyroki sądowe w Polsce
Matylda Rozpędek
Matylda Rozpędek
Czytaj także:
policja francja - Jose HERNANDEZ shutterstock_2166407709
Policjant z zarzutem gwałtu na 37-letniej turystce
Świat
Instytut Pileckiego
Jest decyzja w sprawie zwolnionych sygnalistów z Instytutu Pileckiego
Polska
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
WARSZAWA
Sklep zakupy
Wielka sieć handlowa wycofa się z Polski? Mamy komentarz
Paulina Karpińska
GettyImages-2235448391
Mark Zuckerberg zaliczył spektakularną wpadkę
BIZNES
Kierowca zmarł na A4 w Rudzie Śląskiej
Zjechał na lewy pas autostrady, otarł się autem o bariery, nie żyje
Katowice
Szpital w Lesku ma 111 milionów złotych długu
Chcieli ginekologii zamiast porodówki, dla oszczędności. Radni zagłosowali
Rzeszów
Szympans - zdjęcie poglądowe
Te zwierzęta są codziennie na rauszu. Co to mówi o nas?
METEO
e-papieros
"Sok zombie". Nowy narkotyk zbiera żniwo na imprezach
Świat
Niebo we Wrocławiu
Malownicze chmury nad Polską. Są zwiastunem zmiany
METEO
Ałła Pugaczowa. Zdjęcie archiwalne
Pugaczowa apeluje do Putina. "Zakończ już to wszystko"
Świat
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Zamiast nocnej prohibicji KO proponuje dzielnicowy pilotaż i szkolenia sprzedawców
WARSZAWA
Zaniedbane gospodarstwo w powiecie oleskim
Martwe i wycieńczone zwierzęta w gospodarstwie. Właściciel z zarzutami
Opole
imageTitle
Lewandowski w pierwszym składzie? Hiszpanie nie mają wątpliwości
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Reparacje za bezpieczeństwo? Media o reakcji Berlina na propozycję Nawrockiego
Świat
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu psychiatrii. "Środki są systematycznie zwiększane"
Piotr Wójcik
shutterstock_2623121045
Musk oczekuje wyjaśnień. Rozesłał e-maile do wszystkich pracowników
BIZNES
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Pokaż mi swoje dane, a powiem ci na co zachorujesz. Tak działa nowy model AI
Zdrowie
Waldemar Żurek
Ruch Żurka. Powstał specjalny zespół do spraw neosędziów
Polska
Tragiczny wypadek w miejscowości Górowo Iłąweckie
Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę i 30-latek
Olsztyn
imageTitle
Świątek zaskoczona pytaniem o tatę. Ma z Seulu wyjątkowe wspomnienia
EUROSPORT
x.com/RoyalFamily
"Nie dało się tego nie zauważyć". Media o sukniach Melanii Trump i królowej Kamili
Świat
Służby pomagają mieszkańcom Jemenu dotkniętym przez powódź
Powodzie błyskawiczne zmyły tysiące schronień
METEO
imageTitle
Efekt Urbana? Zmiana miejsca Polski w rankingu FIFA
EUROSPORT
Ppłk Konrad Barnaś
Nie żyje szef Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu
Szczecin
Modi i Putin
Premier Indii dziękuje Putinowi. "Mój przyjacielu"
Świat
Złoty Trump
Złoty Donald Trump. Kolos stanął przed Kapitolem
BIZNES
imageTitle
Trudne zadanie Industrii w Lizbonie. Kiedy historyczny mecz Ligi Mistrzów?
EUROSPORT
apteka, leki
Pilny apel do rządu i posłów w sprawie aptek
BIZNES
Ratusz apeluje, by odwoływać wizyty u specjalistów i nie blokować terminów (zdj. ilustracyjne)
Polacy o ochronie zdrowia. Narzekają na dostępność, doceniają kompetencje
Zdrowie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica