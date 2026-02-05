Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Do zdarzenia doszło w Szczecinie Źródło: Google Earth

Chodzi o dramat, który rozgrywał się od początku kwietnia do 2 maja 2024 roku przy ulicy Dubois w Szczecinie.

Sąd pierwszej instancji, oprócz pozbawienia wolności dla oskarżonej, zdecydował także o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat, a także o zakazie pełnienia funkcji i wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci.

Apelację złożyli obrońca oskarżonej i oskarżyciel posiłkowy.

W czwartek odbyła się pierwsza i zarazem ostatnia rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Wyrok pierwszej instancji został w części utrzymany w mocy. Weronika J. trafi do więzienia na 13 lat. Sąd zmienił częściowo wyrok w taki sposób, że zasądził od oskarżonej 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego Nikodema J.

Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od niego kasacja.

