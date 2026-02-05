Logo strona główna
Szczecin

Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Noworodek trafił do szpitala
Do zdarzenia doszło w Szczecinie
Źródło: Google Earth
W Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie zapadł wyrok w sprawie Weroniki J., która w pierwszej instancji została skazana na trzynaście lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad trzymiesięcznym synem. Wyrok został w części utrzymany w mocy. Orzeczenie jest prawomocne.

Chodzi o dramat, który rozgrywał się od początku kwietnia do 2 maja 2024 roku przy ulicy Dubois w Szczecinie.

Sąd pierwszej instancji, oprócz pozbawienia wolności dla oskarżonej, zdecydował także o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów przez 10 lat, a także o zakazie pełnienia funkcji i wykonywania zawodów związanych z wychowaniem, edukacją i leczeniem dzieci. 

Apelację złożyli obrońca oskarżonej i oskarżyciel posiłkowy.

Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok
Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok

W czwartek odbyła się pierwsza i zarazem ostatnia rozprawa przed Sądem Apelacyjnym w Szczecinie. Wyrok pierwszej instancji został w części utrzymany w mocy. Weronika J. trafi do więzienia na 13 lat. Sąd zmienił częściowo wyrok w taki sposób, że zasądził od oskarżonej 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego Nikodema J. 

Wyrok jest prawomocny. Przysługuje od niego kasacja. 

Opracował Michał Malinowski /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

dzieckoPrzemocSądSzczecin
