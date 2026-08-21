Szczecin Zamawiał jedzenie na cudze adresy i groził w komentarzach. Wpadł po śledztwie Rafał Molenda |

Zamawiał jedzenie na cudze adresy i pisał komentarze z groźbami Źródło wideo: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Źródło zdj. gł.: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości

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Fałszywe zamówienia jedzenia za tysiące złotych, setki zamówionych posiłków i groźby kierowane do przypadkowych osób. Tak według śledczych działał mężczyzna, którego zatrzymali policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Zamówienia i groźby

Jak ustalili śledczy, podejrzany składał nieopłacone zamówienia posiłków z płatnością przy odbiorze, wskazując adresy osób, które nie miały z nimi nic wspólnego. W opisach zamówień zamieszczał informacje znane wyłącznie odbiorcom lub ich najbliższym. Takie działania naruszały prywatność pokrzywdzonych i wywoływały u nich poczucie udręczenia. W komentarzach, które zamieszczał, pojawiały się również groźby. Dotyczyły między innymi uprowadzenia dziecka, pożaru kancelarii notarialnej czy spowodowania wypadku.

Mężczyzna wpisywał jako zamawiających także nazwiska znanych osób ze świata polityki i mediów. Zamówienia trafiały głównie na adresy w Szczecinie, ale śledczy odnotowali również zamówienia do Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Wartość jednego z zamówień przekroczyła 37 tysięcy złotych. Część restauracji odmawiała realizacji zamówień ze względów technicznych. Dotyczyło to między innymi zamówienia obejmującego 300 pizz. Osoby wskazane jako odbiorcy nie wiedziały nawet, że ktoś próbował zamówić jedzenie na ich adres.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Sprawą zajęli się funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Mężczyzna jest zatrzymany. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci zabezpieczyli nośniki danych oraz urządzenia, które miały służyć do składania fałszywych zamówień. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na dwa miesiące.

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Śledczy prowadzą postępowanie w sprawie uporczywego nękania i gróźb. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.