Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
NSZZ "Solidarność"

Skrytka była pod włazem, a w niej historyczne dokumenty

Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
"Ogromne zaskoczenie, ponieważ tę skrzynkę widzieliśmy tylko na zdjęciach z początku lat 80."
Źródło: TVN24
W podłodze historycznej świetlicy stoczni szczecińskiej, gdzie podpisano porozumienia sierpniowe, odkryto cenne znaleziska. W przypadkowo odkrytej skrytce znajdowały się pieniądze i dokumenty, prawdopodobnie z czasu pacyfikacji zakładu w grudniu 1981 roku.

Skarbonka w kształcie skrzynki z napisem: "Dobrowolne datki na fundusz związku zawodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej". Do tej skrzynki wrzucano datki na wolne związki zawodowe milicjantów, którzy w grudniu 1981 roku na terenie ówczesnej stoczni prowadzili strajk głodowy.

Skarbonkę odnaleziono w skrytce w podłodze
Skarbonkę odnaleziono w skrytce w podłodze
Źródło: TVN24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. "Tylko my mogliśmy tego dokonać i dobrze, że dokonaliśmy"

43. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. "Tylko my mogliśmy tego dokonać i dobrze, że dokonaliśmy"

Trójmiasto
Osłabili czujność reżimu, wykorzystali jego słabość. "Uzyskaliśmy wszystko, co można było uzyskać"

Osłabili czujność reżimu, wykorzystali jego słabość. "Uzyskaliśmy wszystko, co można było uzyskać"

Polska

"Ich uwagę przykuł regularnie wycięty fragment podłogi"

W skrytce były też deklaracje przystąpienia do Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy, założonej w 1977 roku na emigracji w Paryżu przez legendarnego przywódcę szczecińskich stoczniowców Edmunda Bałukę oraz tekturowa teczka z napisem "Andrzej Milczanowski, NSZZ Solidarność Stoczni Szczecińskiej. Radca prawny".

Paweł Domański, kierownik wydziału wystaw stałych Centrum Solidarności Stocznia, powiedział, że do odnalezienia historycznych dokumentów doszło przez przypadek, gdy sprawdzano pomieszczenie techniczne.

- Uwagę pracowników przykuł fragment podłogi regularnie wycięty w nietypowym miejscu. Okazało się, że jest to właz do czegoś, co przypomina piwniczkę. Była w nim drewniana skrzynka, na której widniał napis, że jest to zbiórka środków na założenie wolnych związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej. Obok skrzynki były jeszcze dokumenty - dodał.

Po analizie, odpowiednim zabezpieczeniu dokumentów i poddaniu ich prac konserwatorskim, dokumenty i przedmioty trafią na wystawę, którą będzie można oglądać.

Odnaleziono historyczne dokumenty w świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Źródło: TVN24
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Źródło: TVN24
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Źródło: TVN24
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Odnaleziono historyczne dokumenty w starej świetlicy Stoczni Szczecińskiej
Źródło: TVN24
"Wszystko jest wyśrubowane na maksa". Premier otwiera specjalne posiedzenie rządu
Dowiedz się więcej:

"Wszystko jest wyśrubowane na maksa". Premier otwiera specjalne posiedzenie rządu

Na żywo

Autorka/Autor: MR/tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Temat: NSZZ "Solidarność"

Udostępnij:
TAGI:
Porozumienia SierpnioweSzczecin
Czytaj także:
shutterstock_2444748555
Cukrzyca może upośledzać zmysły u młodzieży. "Zmiany często są nieodwracalne"
Zdrowie
Wiesław Mering i Antoni Długosz
Jest odpowiedź Watykanu w sprawie słów biskupów na Jasnej Górze
Świat
Sesja Rady Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki (archiwum)
Rada Warszawy ma nowe wiceprzewodniczące
WARSZAWA
Upał
Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW
METEO
rachunki platnosci kalkulator oplaty shutterstock_785560924
Jest zapowiedź ministra w sprawie cen prądu
BIZNES
Wysłano cywilom "pierwsze powołania do wojska"? Wyjaśniamy
Polska na pierwszym miejscu. Najnowszy raport NATO
Polska
shutterstock_2267987229
Kiedy tomografia, kiedy rezonans? To musisz wiedzieć o badaniach obrazowych
Najnowsze
37-latkowi grozi dożywocie
W centrum miasta znaleźli ciało. Zarzut dla 37-latka
Lubuskie
Andrzej Pluta jest kluczowym graczem reprezentacji Polski
Ma to w genach. Najpierw zaczął chodzić, za chwilę już rzucał
Dariusz Szarmach
imageTitle
Pierwsze takie pudło gwiazdy Bayernu od 2022 roku
EUROSPORT
Podejrzani o zabójstwo na terenie Belgii obywatele Rosji zostali doprowadzeni do prokuratury
Byli poszukiwani po zabójstwie w Belgii, obywatele Rosji w prokuraturze
Łódź
Karol Nawrocki
"Nie rozumie potrzeb bezpieczeństwa". Co zawetował Nawrocki?
BIZNES
"Taty nie ma" reż. Jan Saczek
Dwie szanse na oscarowe złoto. Przełomowy sukces Polaków
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2629201055
Transplantacja ręki od zmarłego dawcy. Specjalizuje się w tym jeden ośrodek w Polsce
Zdrowie
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Zarzut dla agresora
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w Kędzierzynie-Koźlu
Uciekał przed policją na hulajnodze, uderzył w radiowóz. Słono zapłaci
Opole
Projekt elektrowni SMR BWRX-300
Pierwsza taka inwestycja w Europie. Co to jest SMR
BIZNES
W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzony został budynek delegatury Unii Europejskiej
Unijny budynek uszkodzony. "Kreml nie cofnie się nawet przed atakiem na Unię"
Świat
2025-08-28T085150Z_1_LWD035028082025RP1_RTRWNEV_D_0350-UKRAINE-CRISIS-ATTACK-KYIV-STRIKE-MOMENT-UGC-0002
Lot pocisku, uderzenie, wybuch. Nagranie z Kijowa
Świat
Pożar samochodu na Ursynowie
"Obudził nas duszący smród dymu". Płonęły auta
WARSZAWA
Siostra Małgorzata Chmielewska
"Ambaras, kim właściwie jestem". Jak pomaga siostra Chmielewska
Polska
Na miejscu działa sześć zastępów straży pożarnej
Pożar budynku technicznego. Jedna osoba w szpitalu
Szczecin
Mężczyzna podpalił odpady w oku kamery
Podpalił odpady i poszedł dalej. Nie wiedział, że jest obserwowany
Łódź
Żarłacz rafowy czarnopłetwy (Carcharhinus melanopterus)
Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców
METEO
imageTitle
Grbić zadecydował. Oni pojadą na siatkarskie mistrzostwa świata
EUROSPORT
shutterstock_2608174557
Bezdech senny zależy od poziomu dopaminy. Ważne odkrycie polskich naukowców
Zdrowie
imageTitle
Nowa godzina rozgrywania finałów Ligi Mistrzów. Duża zmiana
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjny transfer potwierdzony. Anglik zagra w Szczecinie
EUROSPORT
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Pchnął kobietę na peronie metra. Chce dobrowolnie poddać się karze
WARSZAWA
Nowe Objezierze. Wykopaliska archeologiczne (zdjęcie z 2020 roku)
Wrócili na teren wykopalisk, odkryli kolejne groby sprzed czterech tysięcy lat
Szczecin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica