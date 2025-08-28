Skrytka była pod włazem, a w niej historyczne dokumenty

"Ogromne zaskoczenie, ponieważ tę skrzynkę widzieliśmy tylko na zdjęciach z początku lat 80." Źródło: TVN24

Skarbonka w kształcie skrzynki z napisem: "Dobrowolne datki na fundusz związku zawodowego funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej". Do tej skrzynki wrzucano datki na wolne związki zawodowe milicjantów, którzy w grudniu 1981 roku na terenie ówczesnej stoczni prowadzili strajk głodowy.

Skarbonkę odnaleziono w skrytce w podłodze Źródło: TVN24

"Ich uwagę przykuł regularnie wycięty fragment podłogi"

W skrytce były też deklaracje przystąpienia do Polskiej Socjalistycznej Partii Pracy, założonej w 1977 roku na emigracji w Paryżu przez legendarnego przywódcę szczecińskich stoczniowców Edmunda Bałukę oraz tekturowa teczka z napisem "Andrzej Milczanowski, NSZZ Solidarność Stoczni Szczecińskiej. Radca prawny".

Paweł Domański, kierownik wydziału wystaw stałych Centrum Solidarności Stocznia, powiedział, że do odnalezienia historycznych dokumentów doszło przez przypadek, gdy sprawdzano pomieszczenie techniczne.

- Uwagę pracowników przykuł fragment podłogi regularnie wycięty w nietypowym miejscu. Okazało się, że jest to właz do czegoś, co przypomina piwniczkę. Była w nim drewniana skrzynka, na której widniał napis, że jest to zbiórka środków na założenie wolnych związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej. Obok skrzynki były jeszcze dokumenty - dodał.

Po analizie, odpowiednim zabezpieczeniu dokumentów i poddaniu ich prac konserwatorskim, dokumenty i przedmioty trafią na wystawę, którą będzie można oglądać.

