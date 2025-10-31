Uderzał rybą o beton, na straż zadzwonili inni wędkarze (fragment nagrania) Źródło: Komendant Wojewódzki PSR

Nagranie, na którym widać zachowanie wędkarza na bulwarach w centrum Szczecina, udostępniła w niedzielę w mediach społecznościowych straż rybacka. Film jest drastyczny, dlatego publikujemy jedynie jego fragmenty.

Jak przekazuje w rozmowie z tvn24.pl Artur Przybylski, komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, to inni wędkarze zadzwonili do Komendy Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej i zgłosili zachowanie mężczyzny.

Dostał mandat, ale nie za uderzanie rybą o beton

Strażnicy przez około godzinę obserwowali sprawcę na kamerze monitoringu. Powiadomili w końcu policję.

- Funkcjonariusze policji potwierdzili dane osobowe tego mężczyzny i przekazali sprawę nam - mówi Artur Przybylski.

Jak dodaje, wędkarz był już im znany. Tym razem popełnił wykroczenia: łowił ryby niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym miejscu, czyli w obwodzie rybackim rzeki Odra nr 5. Jak tłumaczy komendant, zabrania się tam "zabierania ryb podhaczonych poza obrębem głowy wyznaczonego przez pokrywy skrzelowe". Ryby wyciągnięte z wody za ogon, grzbiet lub brzuch muszą zostać wypuszczone z powrotem do wody. Mężczyzna tego jednak nie robił.

- Nałożyliśmy najwyższy możliwy mandat w wysokości 500 złotych za złamanie tych przepisów - mówi Przybylski.

Tłumaczy jednak, że mężczyzna nie został ukarany za samo uderzanie rybą o podłoże, ponieważ to nie wyczerpuje znamion przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w przypadku wędkarzy.

Wędkarz uderza rybą o beton Źródło: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie

