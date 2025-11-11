"Toniemy". Podczas wodowania jacht zaczął nabierać wody

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście. Jak opisują, w czwartek (6 listopada) dostali komunikat o treści: "toniemy!".
"Dwa nasze zastępy natychmiast wyruszyły do lokalnego przedsiębiorstwa, gdzie na miejscu okazało się, że podczas wodowania budowany jacht nabiera wody. Przez otwór w kadłubie woda szybko wdzierała się do wnętrza jednostki. Strażacy działając w trudnych warunkach, przy użyciu pomp usuwali wodę z ciasnych pomieszczeń maszynowni na dnie jachtu" - czytamy w opublikowanym poście.
Akcja była koordynowana z pracownikami zakładu, którzy podejmowali działania, aby stopniowo unieść jednostkę powyżej lustra wody za pomocą suwnicy.
Trzygodzinna akcja strażaków
Strażacy podkreślają, że nie było osób poszkodowanych, dzięki szybkiej i skutecznej współpracy strażaków i pracowników zakładu, którzy opanowali sytuację.
Działania ratownicze zakończono po trzech godzinach.
