Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Szczecin

"Toniemy". Podczas wodowania jacht zaczął nabierać wody

Nieudana próba wodowania jachtu w porcie
Nieudana próba wodowania jachtu
Źródło: Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście
Portowa Straż Pożarna przez trzy godziny pracowała w porcie w Szczecinie po nieudanym wodowaniu jachtu. Strażacy musieli wypompować wodę, która dostała się do ciasnych pomieszczeń na dnie statku. Nikt nie został ranny.

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście. Jak opisują, w czwartek (6 listopada) dostali komunikat o treści: "toniemy!".

"Dwa nasze zastępy natychmiast wyruszyły do lokalnego przedsiębiorstwa, gdzie na miejscu okazało się, że podczas wodowania budowany jacht nabiera wody. Przez otwór w kadłubie woda szybko wdzierała się do wnętrza jednostki. Strażacy działając w trudnych warunkach, przy użyciu pomp usuwali wodę z ciasnych pomieszczeń maszynowni na dnie jachtu" - czytamy w opublikowanym poście.

Akcja była koordynowana z pracownikami zakładu, którzy podejmowali działania, aby stopniowo unieść jednostkę powyżej lustra wody za pomocą suwnicy.

Nieudana próba wodowania jachtu
Nieudana próba wodowania jachtu
Źródło: Facebook/Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście

Trzygodzinna akcja strażaków

Strażacy podkreślają, że nie było osób poszkodowanych, dzięki szybkiej i skutecznej współpracy strażaków i pracowników zakładu, którzy opanowali sytuację.

Działania ratownicze zakończono po trzech godzinach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook/Portowa Straż Pożarna Portu Szczecin-Świnoujście

Udostępnij:
TAGI:
SzczecinstatkiWodaStraż pożarna
Czytaj także:
Uczestnicy marszu gromadzą się w rejonie ronda Dmowskiego
Uczestnicy marszu gromadzą się na rondzie Dmowskiego
NA ŻYWO
Waldemar Łysiak odznaczony Orderem Orła Białego
Kim jest Waldemar Łysiak odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem?
Najnowsze
imageTitle
Radość w kropki. Tak Djoković świętował 101. tytuł
EUROSPORT
Defilada
Prezydent odebrał meldunek, przeszła wielka defilada
RELACJA
Rafał Trzaskowski złożył wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego
"Zawsze walczyłem o to, by nie było monopolu na organizację Marszu Niepodległości"
WARSZAWA
11 1040 palac-0024
Prezydent wręczył odznaczenia i nominacje generalskie
Polska
Trzy miesiące więzienia w zawieszeniu za znieważenie Żydów wpisami w Internecie
Zabił lekarza w zemście za śmierć brata. Został stracony
imageTitle
ATP Finals w cieniu tragedii. Nie żyje dwóch kibiców
EUROSPORT
Mgła
Alarmy IMGW w sześciu województwach
METEO
58-latek usłyszał zarzut zabójstwa partnerki
Ciało kobiety w mieszkaniu. Zarzut dla jej partnera
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2619620355
Ważna zapowiedź Warrena Buffetta. "Milknę"
BIZNES
Most w Camaligan podczas supertajfunu Fung-wong
Tajfun miotał mostem jak zabawką. Zobacz nagranie
METEO
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
"Uwaga na cenę złota"
BIZNES
imageTitle
Zawieszono ponad tysiąc piłkarzy. "Mamy do czynienia z kryzysem moralnym"
EUROSPORT
Kierujący ciągnikiem został zatrzymany w Drożejowicach
Dożywotni zakaz nie wystarczył. Wyrok zapadł błyskawicznie
Kielce
Pakistan
Eksplozja przed sądem. Wiele ofiar i rannych
Zimowa aura w Stanach Zjednoczonych
"To jest coś zupełnie innego, trzeba się porządnie ubrać"
METEO
imageTitle
0,4 sekundy wystarczyło. Spektakularne zakończenie meczu
EUROSPORT
35. Bieg Niepodległości
Utworzyli biało-czerwoną wstęgę. Biegacze na ulicach Warszawy
WARSZAWA
Amazonia w punkcie krytycznym
Ruszył COP30. "Nie zamierzam tego upiększać. Wciąż mamy wiele pracy"
METEO
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
"Miła kobieta, ale nie wiem, co jej się stało. Myślę, że się zagubiła"
shutterstock_2393859393
Apel do klientów największego banku. "Ostrzegamy"
BIZNES
Bili mieszkańców kijem z napisami o miłości
"Kocham siebie, kocham ludzi". Takim kijem bili
Lublin
imageTitle
Sinner ruszył po obronę tytułu. Wykorzystał słabość rywala
EUROSPORT
Uroczystości w Świątyni Opatrzności Bożej
"W imieniu prezydenta Trumpa…" Wpis ambasadora USA w Polsce
Polska
imageTitle
Wicemistrz świata zdyskwalifikowany na 45 miesięcy
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ostrzega przed "gospodarczą katastrofą"
BIZNES
W wypadku zginęły dwie nastolatki
Dwie nastolatki zginęły w wypadku. Za kierownicą 17-latek
Trójmiasto
imageTitle
Kobiety odarte z marzeń. "To wielka granda"
EUROSPORT
Na tylnym siedzeniu samochodu siedzą: Józef Piłsudski (po lewej stronie, w goglach), mjr Konrad Zembrzuski (z prawej) i pies "Pies". Samochód prowadzi szofer Zygmunt Malinowski, obok niego siedzi wachmistrz Walenty Wójcik.1929-07-11
Dlaczego Piłsudski zapuścił wąsy? I jak wabił się jego pies?
Quizy

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica